Il XXII Forum Piccola Industria di Confindustria si svolgerà venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 nelle Corsie Sistine di Roma, in Borgo Santo Spirito 1. Con il titolo “Imprese che fanno crescere l’Italia”, l’evento riunirà circa mille imprenditori provenienti da tutte le regioni, insieme a rappresentanti istituzionali, finanziari e ai vertici dei principali gruppi industriali nazionali.

Il presidente della Piccola Industria, Fausto Bianchi, ha già percorso più di 100mila chilometri in un anno per ascoltare le realtà del territorio. Durante il Forum, il suo intervento di apertura – previsto per le ore 15.00 del 13 novembre – sintetizzerà le difficoltà percepite, ma anche le “grandi potenzialità” delle PMI, annunciando la proposta di un patto di legislatura basato su quattro impegni da realizzare in quattro anni, dedicato alle imprese con 10-100 dipendenti.

Programma della prima giornata: filiere, crescita e comunità

La mattinata e il pomeriggio del 13 novembre saranno incentrati sul ruolo delle filiere industriali nella crescita delle piccole e medie imprese. Due tavole rotonde vedranno la partecipazione dei responsabili di Fincantieri, Leonardo, Terna, Edison Energia, ENI ed Enel. Gli interventi mireranno a evidenziare come l’interconnessione tra fornitori e grandi gruppi possa offrire nuove opportunità di investimento, innovazione e accesso al mercato.

Le testimonianze imprenditoriali e il legame con il territorio

Successivamente, saranno presentati casi di successo di aziende che hanno sfruttato le reti di filiera per espandersi, accompagnati da racconti di come le imprese si integrino con le comunità locali. I rappresentanti politici interverranno per illustrare le politiche di sostegno attuali e le criticità ancora da risolvere, sottolineando che “oggi il tema è: crescere o morire”.

Seconda giornata: finanza per la crescita e competenze

Sabato 14 novembre, a partire dalle 9.30, il focus si sposterà sul finanziamento della crescita. Relatori di Simest, CDP Venture Capital, Borsa Italiana, Invitalia e Intesa Sanpaolo illustreranno strumenti di credito, venture capital e fondi europei disponibili per le PMI.

Competenze e formazione: il ruolo di Federmanager e Fondimpresa

Le competenze rappresentano un fattore chiave per la competitività. I presidenti di Federmanager e Fondimpresa presenteranno progetti di formazione e sviluppo del capitale umano, mirati a colmare il gap di abilità richiesto dalle nuove tecnologie e dalle trasformazioni di mercato.

Il messaggio di Fausto Bianchi e le prospettive per le PMI

Il dibattito si chiuderà alle 13.00 con l’intervento conclusivo di Fausto Bianchi, che ribadirà l’importanza di creare un ambiente favorevole in cui le imprese di 10-100 dipendenti possano accedere a misure di sostegno adeguate. L’appello per un patto di legislatura è destinato a influenzare le scelte politiche nella prossima tornata elettorale, affinché “ogni impresa che muore vuol dire perdere pezzi d’Italia”.