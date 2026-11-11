Le stime preliminari di Eurostat per ottobre 2026 hanno riportato una nuova accelerazione della pressione dei prezzi nell’Eurozona. Dopo un lieve contenimento nei mesi precedenti, l’indice armonizzato è tornato a salire, confermando che le dinamiche inflazionistiche non si sono placate. Il dato più recente è particolarmente significativo perché mette in luce una crescita più marcata in alcuni paesi, in contrasto con il rallentamento osservato altrove.

Il quadro di fondo è caratterizzato da un forte divario tra la Germania, dove l’inflazione sta ritirandosi verso livelli più prossimi al target della Banca Centrale Europea, e l’Italia, che registra un’impennata senza precedenti nell’area euro. Questa divergenza non solo complica la gestione della politica monetaria, ma crea anche tensioni sulla competitività delle economie nazionali.

Inflazione tedesca a ottobre 2026

In Germania i prezzi al consumo hanno chiuso ottobre al 2,8% su base annua, segnando una flessione rispetto al 3,3% di settembre. Il calo mensile è stato dell’0,2%, in linea con le previsioni, dopo un rialzo dello 0,6% registrato nel mese precedente. Parallelamente, l’indice armonizzato dei prezzi è sceso dello 0,1%. Questi numeri collocano la Germania al di sotto della media eurostatistica, avvicinandola all’obiettivo del 2% fissato dalla BCE e a una condizione di inflazione più contenuta.

Situazione dell’Eurozona e l’impennata italiana

Per l’intera Eurozona la stima flash indica un tasso annuo del 4,0%, in rialzo rispetto al 3,8% di settembre. L’Italia si distingue per il salto più marcato: l’indice armonizzato (IPCA) è passato dal 4,2% al 5,6%, con una crescita mensile dell’1,2%. Questa performance la pone al pari della Grecia e al di sotto solo di Lituania (6,1%) e Bulgaria (6,0%). Altri grandi paesi europei mostrano invece andamenti più moderati: la Francia è salita al 3,8%, la Spagna ha ridotto leggermente il suo tasso a 4,9% e i Paesi Bassi hanno toccato il 3,3%.

Componenti che guidano la crescita dei prezzi

Il principale motore dell’aumento dei prezzi rimane l’energia, che ha registrato un incremento annuo del 20,8%, rispetto al 18,9% di settembre. A seguire, i servizi sono cresciuti al 3,3% (da 3,2%) e gli alimentari, alcol e tabacchi al 1,6% (da 1,3%). I beni industriali non energetici hanno segnato un lieve balzo all’1,2%. Al di là di queste componenti volatili, l’inflazione di fondo resta stabile al 2,5%, suggerendo che la spinta attuale è concentrata soprattutto nel settore energetico.

Implicazioni per la BCE e per la competitività europea

Il ritorno dell’inflazione a livelli superiori al doppio del target della BCE pone la banca centrale di fronte a una decisione delicata. Dovrà bilanciare la necessità di contenere la fiammata inflazionistica senza introdurre politiche monetarie eccessivamente restrittive che possano gravare ulteriormente su economie come quella tedesca, ancora in fase di recupero. Inoltre, la divergenza tra Germania e Italia può tradursi in una perdita di competitività per le imprese italiane, i cui margini potrebbero essere compressi se non riescono a trasferire gli aumenti di costo ai consumatori. I mercati obbligazionari, in particolare i titoli di Stato, stanno già reagendo a queste incognite, con possibili ripercussioni sui rendimenti dei BTP e dei Bund.