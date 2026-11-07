Leonardo Maria Del Vecchio torna a far parlare di sè e delle proprie iniziative imprenditoriali, il famoso imprenditore infatti ha deciso di virare completamente settore dopo l’addio all’azienda di famiglia e di puntare su un settore, non proprio in ottime acque, come quello editoriale compiendo una manovra che era nell’aria già da diverse settimane.

Leonardo Maria Del Vecchio ed il no ad un Opa e due diligence

La situazione tra Leonardo Maria Del Vecchio ed “Il Fatto Quotidiano” non è un qualcosa di nuovo, l’imprenditore infatti nelle scorse settimane aveva provato in svariati modi ad acquisire il noto giornale, una manovra che secondo lo statuto non è possibile.

Dapprima aveva tentato tramite un’Opa e due diligence di entrarne in possesso ma naturalmente i soci non hanno voluto il suo ingresso.

Questa manovrà però è stata positiva, commenta l’AD del gruppo editoriale SEIF, Monteverdi perché gli abbonamenti al giornale sono aumentati e questo fa sempre piacere. Non sono mancati però commenti negativi rispetto alla testata, come storpiature del nome sui social, commenti che fatica a comprendere perché non hanno alcun legame con la situazione creatasi.

Leonardo Maria Del Vecchio: “Ho comprato il 2%”

Nonostante il no al tentativo di acquisizione della testata, Del Vecchio ha continuato la propria cavalcata per entrarne a farne parte ed ha optato per un metodo inedito, l’acquisizione delle quote in borsa.

Tramite un post sui social, come riporta Il Corriere della Sera, Del Vecchio ha comunicato l’avvenuta acqusizione della piccola percentuale (il 2%) delle azioni del gruppo editoriale SEIF, dove vi è anche il noto giornale.

Per festeggiarlo a corredo del messaggio una foto: lui seduto a bordo di un jet privato con il giornale aperto, come se lo stesse leggendo, sotto una piccola descrizione: “Anche io ho comprato Il Fatto Quotidiano” taggando la pagina ufficiale.

Un’acquisizione che ha fatto piacere, a chi gestisce il gruppo editoriale, sia per modalità di promozione che per le trattative avvenute privatamente tra lui e SEIF. Ora quindi per Del Vecchio si apre una nuova era imprenditoriale.