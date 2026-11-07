L’autunno si sta affermando come nuova stagione di punta per il turismo italiano. Una recente indagine mostra che il 28% dei cittadini europei indica l’Italia come destinazione preferita per le vacanze di questa stagione, pari alla Spagna e superiore a Grecia (20%), Francia (17%) e Portogallo (16%). I viaggiatori, però, non sono attratti soltanto dal panorama, ma da un insieme di fattori che rendono l’offerta italiana particolarmente competitiva rispetto al periodo estivo.

Preferenze generali degli europei per l’Italia in autunno

Il principale richiamo per i turisti è rappresentato da prezzi più bassi e offerte convenienti, indicati dal 31% degli intervistati. A seguire, il clima mite (29%) e la ridotta affluenza nei luoghi più famosi (24%) risultano motivi determinanti. Il rapporto qualità-prezzo, valutato più favorevole rispetto ad altre mete europee, conta per il 21% dei partecipanti, così come la possibilità di visitare città d’arte e musei con maggiore tranquillità.

Un ulteriore 16% apprezza la facilità di trovare alloggi adeguati alle proprie esigenze.

Motivi principali: prezzi, clima e tranquillità

Oltre agli aspetti economici, l’autunno offre paesaggi dai colori suggestivi, apprezzati dal 16% dei viaggiatori, e un’atmosfera più autentica e rilassata, indicata dal 14%. Ancora un 14% sottolinea la possibilità di godere di qualche giorno al mare grazie al clima ancora temperato, un elemento particolarmente rilevante per i turisti tedeschi, dove la quota sale al 21%.

Le differenze tra i mercati nazionali

Tra i principali mercati, la Spagna guida le preferenze con il 35% dei turisti che indicano l’Italia come prima meta. In Polonia, l’Italia arriva seconda con il 34%, dietro alla Spagna (37%). La Germania occupa il terzo posto (20%) dopo la Spagna (39%) e la Francia (24%). In Francia, l’Italia è seconda con il 24%, seguita dalla stessa Francia (31%).

Spagna, Polonia, Francia e Germania: cosa le spinge

I viaggiatori francesi sono attirati soprattutto da prezzi più convenienti (35%) e dalla minore affollamento delle mete turistiche (29%). Per i cittadini spagnoli, la cultura rappresenta un richiamo fondamentale: il 29% sceglie l’Italia per visitare musei e luoghi d’arte in tranquillità. I polacchi, invece, danno la priorità al clima mite (33%) e alla minore presenza di turisti (30%). I tedeschi mostrano una tendenza verso le località balneari, con il 21% che considera la possibilità di trascorrere qualche giorno al mare come elemento decisivo.

Come valorizzare la stagione autunnale

“L’autunno”, afferma Manfred Pinzger, presidente di Confturismo-Confcom, “può rappresentare una grande opportunità per il turismo italiano. I dati mostrano che gli europei cercano esperienze di qualità, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. L’Italia possiede tutti questi requisiti, grazie alla varietà della sua offerta: dalle città d’arte ai borghi, dai paesaggi alle tradizioni enogastronomiche. È fondamentale valorizzare questo patrimonio anche fuori dai mesi estivi, distribuendo meglio i flussi turistici durante l’anno e creando nuove opportunità per i territori e le imprese del settore”.