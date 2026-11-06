Tra serpenti, granchi vivi e oggetti impensabili, Thames Water documenta i ritrovamenti più curiosi nelle fogne inglesi e lancia un appello contro i rifiuti gettati nel WC, responsabili di migliaia di ostruzioni ogni anno.

Un serpente nelle tubature, granchi vivi e persino un pupazzo dei Teletubbies: le fogne inglesi nascondono ritrovamenti davvero surreali. Thames Water mostra gli oggetti più insoliti recuperati dagli scarichi e lancia un allarme sulle cattive abitudini che provocano migliaia di ostruzioni ogni anno.

Nelle fogne inglesi spunta di tutto: dal serpente al pupazzo dei Teletubbies

Un serpente esotico, alcuni granchi vivi, una targa automobilistica e persino un pupazzo dei Teletubbies. Sono soltanto alcuni degli oggetti più insoliti recuperati nelle reti fognarie del Regno Unito, dove gli interventi di manutenzione riservano talvolta sorprese decisamente fuori dal comune. A documentare questi singolari ritrovamenti è stata Thames Water, la società che gestisce il servizio idrico nell’area di Londra e nella valle del Tamigi, condividendo sul proprio sito e sui canali social alcune immagini raccolte durante le operazioni per liberare le tubature dalle ostruzioni.

Tra gli episodi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quello di un grande serpente del mais, specie originaria del Nord America, individuato all’interno della rete fognaria londinese. L’ipotesi avanzata dall’azienda è che si trattasse di un animale domestico abbandonato e successivamente finito negli scarichi. Non è l’unico incontro ravvicinato con il mondo animale: durante gli interventi sono stati recuperati anche alcuni granchi ancora vivi, che potrebbero essere stati trascinati nelle condotte dalle forti precipitazioni.

Accanto ai consueti ratti, dunque, gli operatori si sono trovati davanti a presenze decisamente meno prevedibili.

Telefoni, elettrodomestici e rifiuti: l’allarme per le 75mila ostruzioni ogni anno

Nel corso delle ispezioni sono emersi oggetti di ogni genere: telefoni cellulari, televisori, frigoriferi, componenti di elettrodomestici, una targa automobilistica, una forchetta e persino un Teletubby gonfiabile. Tra i ritrovamenti più ingombranti figura anche un frigorifero rimasto incastrato in un tombino. Episodi che, al di là dell’aspetto curioso, mettono in evidenza un problema concreto per la gestione delle infrastrutture idriche. Secondo i dati diffusi da Thames Water, la società deve intervenire per eliminare circa 75mila ostruzioni all’anno lungo una rete che supera i 100mila chilometri. Per mantenere efficienti le condotte vengono spesi oltre 40 milioni di sterline ogni dodici mesi. «Solo pipì, cacca e carta igienica, dovrebbero essere gettate nel water», ha ricordato Tim Davies, responsabile delle operazioni di gestione dei rifiuti per il nord di Londra.

Salviettine umidificate, assorbenti, prodotti per l’igiene personale e cotton fioc non devono essere smaltiti attraverso il WC, neppure quando le confezioni delle salviettine riportano indicazioni sulla possibilità di gettarle negli scarichi. Questi materiali possono accumularsi nelle tubature, provocando intasamenti, allagamenti nelle abitazioni, fuoriuscite di liquami e contaminazione dei corsi d’acqua. Per comprendere le dimensioni del fenomeno, Davies ha spiegato che in un singolo impianto di depurazione vengono eliminate circa 1.000 tonnellate di materiali non adatti allo scarico ogni mese.