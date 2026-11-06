Palestine Action, polizia arresta sostenitori fuori da Corte Suprema

Londra, 6 nov. (askanews) – La polizia ha arrestato alcuni manifestanti all’esterno della Corte Suprema, mentre il massimo organo giudiziario britannico stava esaminando un ricorso contro il divieto imposto dal governo al gruppo attivista “Palestine Action”, classificato come organizzazione terroristica. Diversi manifestanti, che esibivano cartelli a sostegno di “Palestine Action” – gruppo messo al bando in base alle leggi antiterrorismo – sono stati arrestati, in totale, tra il 31 ottobre e il primo novembre 2026, oltre 300 sostenitori sono stati fermati nel corso delle proteste, scrive Afp.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app