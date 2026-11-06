Walk of fame, una stella per i giornalisti di "Good Morning America"

Roma, 6 nov. (askanews) – Robin Roberts e George Stephanopoulos, co-conduttori del programma mattutino “Good Morning America”, ricevono la 2.862esima e la 2.863esima stella sulla Hollywood Walk of Fame, vicino allo storico El Capitan Theatre di Los Angeles. “È uno di quei momenti che non avrei mai potuto immaginare”, ha dichiarato George Stephanopoulos, circondato, tra gli altri, dagli attori Michael J.

Fox e Niecy Nash-Betts, venuti a celebrare i due giornalisti.