Il weekend del 17 e 18 ottobre è attraversato da una serie di configurazioni planetarie che mettono in luce aspetti di chiarezza e di determinazione. La Luna entra nel segno del Capricorno incrociandosi prima con Saturno e poi con il Sole mentre Venere e Mercurio rimangono in buona fase di supporto. Questo scenario spinge a fare il punto su progetti in sospeso, a verbalizzare ciò che rimane implicito e a scrutare le proprie aspettative.

Le configurazioni astronomiche del fine settimana

L’allineamento della Luna con Saturno favorisce una riflessione strutturata su temi di responsabilità e di impegni a lungo termine. Quando la Luna si avvicina al Sole, l’energia si trasforma in determinazione concreta, rendendo più semplice tradurre i pensieri in azioni. Venere e Mercurio posti in segno benefico, donano fluidità nella comunicazione e rendono più agevole esprimere sentimenti o negoziare accordi.

Previsioni per i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete

Con la Luna in Capricorno, l’Ariete dovrebbe concentrarsi su ciò che è realmente realizzabile. Evita di disperdere energie in progetti irrealistici e focalizzati su risultati tangibili; la forza interiore è la chiave.

Leone

Il Leone riceve una spinta di ambizione grazie a Marte e Giove in Leone.

È il momento di mostrare il proprio talento senza esagerare: agisci con garbo, evitando di impostare scenari troppo drammatici.

Sagittario

Il Sagittario dovrà stabilire un budget chiaro per le proprie passioni. La consapevolezza dei limiti finanziari garantirà che il divertimento non si trasformi in stress.

Previsioni per i segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro

Il Toro deve prestare attenzione ai particolari; piccole sfumature possono fare la differenza nella conclusione di un accordo. Un approccio metodico è premiato.

Vergine

Clarificare le proprie aspettative è fondamentale. Con la Luna in Capricorno, la Vergine troverà più facile definire confini netti sia nella sfera professionale che personale.

Capricorno

Il Capricorno è invitato a concedersi del tempo per sé, senza sentirsi in colpa. Un momento di auto-cura ricarica le batterie per le sfide future.

Previsioni per i segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli

Chiarire le proprie disponibilità è il tema centrale. Comunicare apertamente evita fraintendimenti e rende più fluide le interazioni.

Bilancia

È il periodo ideale per eliminare ciò che non serve più. Liberarsi di oggetti o situazioni superflue crea spazio per nuove opportunità.

Acquario

L’Acquario potrebbe trovarsi a usare poche parole, ma quelle che sceglie hanno peso. A volte basta un silenzio eloquente per far capire il proprio punto di vista.

Previsioni per i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro

Il Cancro è chiamato a dire ciò che nessuno osa esprimere, portando alla luce verità nascoste. La sincerità è il pilastro del cambiamento.

Scorpione

Stabilire un piano realistico è cruciale. Con la Luna in segni più austeri, il Scorpione trova la motivazione per organizzare le proprie ambizioni in modo concreto.

Pesci

Ascoltare consigli realmente utili permette ai Pesci di navigare il mese con realismo. Filtrare le opinioni superficiali è la chiave del successo.