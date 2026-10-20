Nel calore dell’estate del 1995, Michelle Hunziker incrocia per la prima volta il percorso di Eros Ramazzotti. Un incontro in cui la chimica tra i due è subito evidente, e i due iniziano una frequentazione che, entro il 1996, porta alla nascita della piccola Aurora Ramazzotti. Il matrimonio, celebrato al vertice dell’euforia mediatica, appare come una favola moderna, ma la pressione dei riflettori e le difficoltà personali fanno breccia nella loro unione.

La crisi si fa più profonda nel 2002, quando la coppia decide la separazione dopo una lunga fase di tensioni. Nonostante la separazione, la separazione legale avviene solo nel 2009, segnando la fine del matrimonio ma non la cancellazione dei legami. Nei mesi successivi, i media alimentano incessanti speculazioni su possibili riconciliazioni, ma entrambi smentiscono le voci, sottolineando che la loro relazione si è trasformata in una solida amicizia.

Tuttavia, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi Hunziker ammette di aver custodito amore per Ramazzotti fino al 2010, prima di incontrare il futuro padre di Sole e Celeste.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker sull’amore per Eros

Nel dialogo con Chi la conduttrice confessa: “Sono rimasta innamorata di Eros almeno fino al 2010 poco prima di conoscere il papà di Sole e Celeste.” L’ammissione espone una dinamica emotiva complessa, dove l’affetto per una persona può mutare in diverse forme senza scomparire del tutto.

Hunziker aggiunge che, una volta che quel sentimento non corrisponde più alle proprie aspettative, è pronta a ricominciare e a mettersi in gioco.

Il desiderio di tornare sul palco di Sanremo è ancora vivo: “Mi piacerebbe tornare da conduttrice, magari con qualcuno al mio fianco. Amo le squadre. Eros potrebbe essere il direttore artistico.” Questa frase dimostra come, pur mantenendo una relazione fraterna la stella del pop resta presente nei suoi progetti professionali, mostrando un legame che supera la sfera personale.

Ricordi condivisi e progetti recenti

Tra i momenti di maggior impatto emotivo, Hunziker ricorda il set del video “Più Bella Cosa”, girato a Los Angeles. Durante le riprese, la coppia condivide l’esperienza di concepire Aurora, elemento che, a detta della stessa, rimane uno dei “tanti bei ricordi”. Decenni dopo, nel 2022, la conduttrice partecipa al video di “Ama”, tratto dall’album “Battito Infinito”, accompagnata nuovamente da Aurora, sottolineando come la collaborazione artistica continui a legare i due.

Nel contesto della sua vita sentimentale attuale, Hunziker parla del nuovo compagno Giulio Berruti una relazione iniziata lo scorso anno. “Mi ha fatto innamorare il senso di protezione che mi trasmette, la sua calma”, dichiara, aggiungendo che una regola fondamentale è “non voglio più stare male”. Per salvaguardare la privacy, la conduttrice sceglie di non parlare pubblicamente del nuovo amore, evidenziando l’importanza di valorizzare la relazione come “un valore aggiunto”.