Quando si parla di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, il gossip corre veloce, ma questa volta a far parlare non sono pettegolezzi su crisi o rotture, bensì un gesto clamoroso: un regalo di 14 milioni di euro che l’imprenditore avrebbe fatto alla conduttrice. Un segnale inequivocabile di amore e impegno, capace di smentire le voci più curiose e di confermare che, tra i due, la sintonia sembra più forte che mai.

Michelle Hunziker, il fidanzato Nino Tronchetti Provera le fa un regalo da 14 milioni

Contrariamente ai recenti rumors di crisi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembrano più uniti che mai. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la coppia avrebbe consolidato il proprio legame attraverso un gesto simbolico e significativo: l’imprenditore avrebbe acquistato per la conduttrice una lussuosa palazzina a Milano, del valore di 14 milioni di euro, completa di un ampio giardino ad uso esclusivo.

La storia della loro relazione, ricostruita dal magazine, racconta di un incontro casuale in un’agenzia immobiliare, dove entrambi erano alla ricerca di una nuova abitazione e, sorprendentemente, si sarebbero innamorati dello stesso appartamento vicino a piazza San Babila. Da quel momento, come sottolinea Oggi, “un colpo di fulmine doppio” li avrebbe portati a decidere di acquistare insieme l’immobile, trasformandolo in quello che definiscono il loro nuovo nido d’amore.

Amore senza maledizione: Michelle Hunziker e Tronchetti Provera oltre la superstizione

La palazzina scelta dalla coppia porta con sé una singolare leggenda metropolitana: pare che le coppie che l’hanno acquistata in passato abbiano poi interrotto la loro relazione. Nonostante questo alone di maledizione, Michelle e Nino sembrano decisi a dimostrare il contrario, concentrandosi sulla loro vita privata e sul presente.

Negli ultimi mesi la coppia si è mantenuta lontana dai gossip, e qualche voce di crisi è nata da piccoli dettagli, come il ritorno di Michelle a parlare del suo ex Eros Ramazzotti. Il regalo di Tronchetti Provera, però, parla chiaro: un gesto concreto che suggella un amore destinato a crescere.