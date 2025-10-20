Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: è davvero finita la loro storia...

Nelle ultime ore il mondo del gossip è in fermento per le voci che riguardano Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Dopo mesi di apparente serenità e una relazione vissuta all’insegna della discrezione, la coppia sarebbe arrivata a un punto di svolta inatteso. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, tra la conduttrice svizzera e l’imprenditore sarebbe calato il gelo, alimentando sospetti su una possibile rottura.

Le parole di Michelle Hunziker tra passato e riflessioni sull’amore

Poco prima che emergessero i rumor sulla crisi, Michelle Hunziker aveva affrontato in diverse interviste il tema dei sentimenti e del passato. In una recente conversazione con il Corriere della Sera, la conduttrice aveva riflettuto sul perché, a volte, anche gli amori più forti finiscono:

“Io credo molto negli specchi: ci sono persone che si attraggono in un determinato momento della propria esistenza perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme. Però penso che gli amori finiscano perché a un certo punto non si guarda più nella stessa direzione”.

In un’altra intervista, Hunziker era tornata a parlare anche del suo rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti, spiegando come tra loro sia rimasto un legame profondo:

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello”.

Parole che oggi, alla luce degli ultimi sviluppi, assumono un significato particolare.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati? L’indiscrezione

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci di una presunta rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. A diffondere l’indiscrezione è stato Dagospia, secondo cui la relazione tra la conduttrice svizzera e l’imprenditore sarebbe giunta al capolinea.

Una notizia che sorprende, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Michelle, che solo poche settimane fa a Verissimo aveva raccontato di vivere il suo legame “con molta naturalezza”, aggiungendo: “Vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo”.

Fino a poco tempo fa, la coppia sembrava serena e complice, tanto che alcuni rumor parlavano perfino di una possibile convivenza e di lavori di ristrutturazione per una casa a Milano. Tuttavia, qualcosa potrebbe essere cambiato all’improvviso. Le cause del presunto addio non sono ancora note e i diretti interessati, almeno per ora, non hanno rilasciato alcun commento ufficiale.