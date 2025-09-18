Lite in strada tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, i paparazzi del settimanale Oggi immortalano tutto. Ecco cosa è successo.

Le vicende sentimentali dei personaggi famosi non smettono mai di catturare l’attenzione del pubblico, e la storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non fa eccezione. Nonostante la coppia abbia sempre cercato di mantenere un profilo basso, la recente litigata per le vie di Milano non è sfuggita ai paparazzi del settimanale Oggi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: relax a Casa Cipriani e continuità della relazione

Dopo l’episodio davanti al portone, Michelle e Nino si sono diretti a Casa Cipriani, ristorante elegante situato di fronte ai giardini Indro Montanelli, dove l’atmosfera raffinata e rilassata ha contribuito a stemperare i toni. La showgirl, con un look total black e i capelli raccolti in uno chignon, ha gradualmente ritrovato il sorriso, condividendo momenti di intesa con il compagno.

L’uscita dal locale ha rivelato un dettaglio che lascia intendere una maggiore vicinanza tra i due: un borsone portato nell’abitazione di Nino suggerisce che Michelle potrebbe aver deciso di trascorrere la notte lì.

Tensione davanti a casa di Michelle Hunziker

A Milano, davanti all’ingresso dell’abitazione di Michelle Hunziker, i paparazzi del settimanale Oggi hanno assistito a un momento di evidente nervosismo tra la showgirl e il compagno Nino Tronchetti Provera. Secondo quanto riportato dalle immagini pubblicate dalla rivista, Michelle è apparsa con il volto contratto e lo sguardo severo, insolito per una persona nota per il suo sorriso luminoso.

La causa dell’attrito non è chiara: si parla di un possibile ritardo o di motivi più personali, ma la scena ha trasmesso un senso di tensione palpabile. Nonostante la situazione, la coppia ha comunque lasciato l’abitazione insieme, dimostrando di aver superato l’iniziale incomprensione.