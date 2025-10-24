Dopo 17 anni di vita vissuta insieme sotto i riflettori, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno deciso di porre fine alla loro relazione. La notizia, arrivata di recente, coglie di sorpresa i fan della coppia, considerata una delle più longeve del mondo dello spettacolo. I due, uniti dal 2008, avevano superato insieme varie sfide, sia professionali che personali, consolidando un rapporto che sembrava destinato a durare.

Nuovo amore per Pamela Camassa: cosa è successo con Filippo Bisciglia

La notizia, però, è arrivata proprio dalla Camassa, attraverso i suoi profili social: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”. Da quel momento, le strade di Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono definitivamente separate, e intorno a loro si è acceso un turbine di curiosità e supposizioni. Solo poche ore fa, infatti, il conduttore di Temptation Island è stato avvistato a Roma insieme ad una donna misteriosa durante una cena in un elegante ristorante. Le immagini, diventate virali sui social, hanno fatto esplodere i commenti dei fan: per molti, sarebbe il primo indizio di un nuovo inizio sentimentale per Filippo, anche se, per ora, lui ha preferito restare in silenzio.

Pamela Camassa, chi è il nuovo amore dopo Filippo Bisciglia

Ma anche Pamela sembra aver ritrovato un sorriso nuovo. Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di gossip Amedeo Venza, la modella avrebbe iniziato a frequentare un uomo di nome Stefano, la cui identità resta però avvolta nel mistero. Né lei né il presunto nuovo compagno hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, alimentando solo indiscrezioni e curiosità. Oggi, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia appaiono concentrati sui propri cammini personali, guardando avanti con equilibrio e consapevolezza, forti di aver scritto insieme un capitolo d’amore autentico e profondo.