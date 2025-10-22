Filippo Bisciglia avrebbe una nuova compagna: cena a Roma e prime voci su un possibile flirt. Ecco l'indiscrezione.

Le storie d’amore delle celebrità attirano sempre grande attenzione, soprattutto quando durano molti anni e diventano parte integrante della loro vita pubblica. La fine di una relazione lunga e consolidata, come quella tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, rappresenta non solo un cambiamento significativo nella vita personale dei protagonisti, ma anche un evento seguito con interesse dai fan e dai media.

Quella che era considerata una delle coppie più solide dello spettacolo italiano ha deciso di intraprendere strade separate, aprendo così la possibilità a nuove esperienze sentimentali e, per Filippo, alla possibilità di una nuova compagna.

La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

La vita sentimentale dei volti noti spesso cattura l’attenzione del pubblico, soprattutto quando si tratta di storie lunghe e consolidate come quella tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Dopo 17 anni insieme, la coppia ha scelto di separarsi, segnando la fine di un capitolo importante sia nella loro vita privata che mediatica.

Come dichiarato da Bisciglia, “È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, parole che hanno trovato eco nella Camassa: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

“È lei la nuova compagna”, il nuovo presunto amore di Filippo Bisciglia dopo Pamela Camassa

A poche settimane dalla separazione, Filippo Bisciglia è tornato al centro del gossip per un possibile nuovo capitolo sentimentale. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, il conduttore sarebbe stato avvistato a Roma a cena con una donna misteriosa di nome Paola, con la serata che sarebbe proseguita a casa sua.

Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali né da Bisciglia né dalla donna coinvolta, gli avvistamenti hanno acceso le speculazioni su un nuovo amore. Intanto, Pamela Camassa ha scelto di mantenere il riserbo, concentrandosi sui propri progetti personali. Nel frattempo, Filippo si prepara anche a tornare sul piccolo schermo con la prima edizione italiana di The Traitors, in onda su Prime Video, segnando un periodo di rinnovamento sia professionale che, forse, sentimentale.