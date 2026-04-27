Melania Trump chiede ad ABC di agire contro Jimmy Kimmel dopo la battuta sulla 'vedova'

Melania Trump definisce violenta la battuta di Jimmy Kimmel e sollecita ABC a intervenire; il presidente chiede il licenziamento mentre la cena dei corrispondenti è stata scossa da un tentativo di attacco

La polemica politico-mediale è esplosa dopo una sequenza comica andata in onda su Jimmy Kimmel Live! in cui il conduttore ha ironizzato sulla first lady Melania Trump descrivendola, in tono satirico, con un bagliore da “vedova in attesa”. Il segmento, realizzato come parodia del White House Correspondents’ Dinner, era stato registrato due giorni prima dell’effettiva cena, evento che poi è stato turbato da un grave episodio di sicurezza al Washington Hilton.

Quel contesto — la vicinanza temporale tra la battuta e l’attacco sventato — ha aumentato l’indignazione e acceso il dibattito pubblico sulla responsabilità dei media.

La first lady ha risposto pubblicamente tramite un post su X, definendo la battuta “odio e violenza” e chiedendo ad ABC di prendere posizione. Poco dopo, il presidente Trump ha rilasciato un messaggio di supporto alla moglie, reclamando che Disney e ABC licenzino immediatamente il conduttore.

Sul social network la questione ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni utenti hanno appoggiato la coppia presidenziale, altri hanno richiamato alla memoria commenti forti e talvolta offensivi che il presidente ha rivolto in passato a rivali politici e figure pubbliche.

Il contenuto della gag e il suo tono

Il monologo-parodia firmato da Jimmy Kimmel prendeva di mira sia la coppia presidenziale sia il rituale della cena dei corrispondenti, usando battute sulla distanza nel rapporto tra i due coniugi e su abitudini personali della first lady.

In italiano la frase più citata suona come una descrizione della “vedova in attesa”, un’immagine volutamente provocatoria che ha scatenato accuse di cattivo gusto. La satira televisiva è da sempre parte della commedia politica, ma in questo caso il riferimento a temi familiari e ai sentimenti della first lady è stato percepito da molti come oltrepassante una linea sensibile, specialmente dopo il successivo allarme alla sicurezza pubblica.

Dettagli della battuta e della parodia

Nella stessa sequenza il conduttore ha immaginato siparietti sul compleanno di Melania e su dialoghi tra marito e moglie, con battute che giocavano sulla distanza emotiva: frasi come “a casa, a guardare fuori dalla finestra e chiedersi ‘che cosa ho fatto?'” sono state riportate dai media e amplificate sui social. L’uso della parodia come strumento satirico non è nuovo, ma la scelta di riferirsi al vissuto personale della first lady — enfatizzata con toni ironici — ha trasformato uno sketch televisivo in un caso politico con richieste formali di intervento da parte della coppia presidenziale.

Le reazioni ufficiali e il precedente di settembre

La reazione di Melania Trump è stata immediata e netta: dal suo messaggio pubblicato su X ha definito le parole di Kimmel “corrosive” per il tessuto politico e sociale americano, invitando ABC a valutare provvedimenti. Il presidente ha chiesto il licenziamento del conduttore a Disney e ad ABC. Questo caso ripropone tra l’altro un precedente: lo scorso settembre Jimmy Kimmel era stato rimosso temporaneamente dalla programmazione dopo reazioni conservative a un suo intervento sul caso dell’assassinio del fondatore di Turning Point USA, Charlie Kirk, e la vicenda aveva portato alla sospensione del suo show per alcuni giorni, tra accuse di censura e discussioni sul confine della libertà di espressione.

Intervento dell’FCC e dibattito pubblico

Alla polemica hanno aggiunto parole pesanti anche esponenti istituzionali: il presidente della FCC, Brendan Carr, aveva in passato intimato alle emittenti affiliate di intervenire sui contenuti in nome della responsabilità, affermando in un’intervista che le aziende «possono cambiare condotta» o che ci sarebbe stato «lavoro aggiuntivo per la FCC». La sospensione disposta da Disney aveva sollevato un acceso dibattito sul confine tra libertà di stampa e censura, un tema riaperto oggi dalla nuova richiesta di licenziamento e dalle reazioni degli utenti online.

Il tentato attacco al Washington Hilton e le implicazioni

La vivacità del dibattito è stata ulteriormente alimentata dal fatto che la parodia è stata trasmessa a pochissimi giorni da un grave incidente di sicurezza: un uomo pesantemente armato ha cercato di oltrepassare un posto di controllo dei servizi segreti alla cena dei corrispondenti, scatenando uno scontro a fuoco e il successivo allontanamento dal palco del presidente e della first lady. Le autorità hanno indicato come sospetto un individuo identificato come Cole Allen di Torrance, California; un agente è stato colpito ma protetto da un giubbotto antiproiettile e il sospetto è stato neutralizzato e portato in cura. Questo episodio ha reso più sensibile il clima politico e ha contribuito ad alimentare le critiche verso chi usa toni particolarmente provocatori nei confronti di figure istituzionali.