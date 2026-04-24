Intervistata dal Settimanale Gente, Clizia Incorvaia ha ripercorso l’ultimo anno, soffermandosi sul rapporto sia con l’attuale marito, Paolo Ciavarro, sia con l’ex, Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia: le parole d’amore per Paolo Ciavarro

La morte di Eleonora Giorgia è stata molto dura da affrontare per Clizia Incorvaia. L’influencer era infatti legatissima alla suocera, definita spesso come una seconda madre.

Clizia è stata intervistata dal Settimanale Gente e, tra le altre cose, ha parlato anche di amore, soffermandosi sia sull’attuale marito, Paolo Ciavarro, sia sull’ex, Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati poco tempo fa, insieme, ricordiamo, hanno un figlio, Gabriele. Su Paolo Clizia ha detto: “Grazie a lui ho ritrovato la fiducia nell’amore.

Non ci credevo più, ma con la pazienza e con il sentimento puro che ci unisce ho sentito lo slancio per costruire una nuova famiglia. Il nostro legame ha lenito il dolore e il senso di rabbia che provavo per il fallimento del mio primo progetto familiare.”

La confessione di Clizia Incorvaia: ecco in che rapporti è Paolo Ciavarro con Sarcina

Al settimanale Gente, Clizia Incorvaia ha parlato anche dell’ex Francesco Sarcina, dal quale ricordiamo ha avuto una figlia, Nina. Dopo le tensioni e la battaglia legale, conclusasi a suo favore, l’influencer ha spiegato che “con Sarcina ho rapporti distaccati ma è il padre della mia prima figlia e per questo lo rispetto.” L’Incorvaia ha anche parlato del rapporto tra Paolo Ciavarro e il frontman delle Vibrazioni: “Paolo che negli anni mi ha sempre sostenuta, ha coltivato con lui un buon rapporto, per il benessere di Nina.“