Un periodo difficile per Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia sta affrontando un momento particolarmente complesso, segnato dalla recente scomparsa della suocera Eleonora Giorgi e da una nuova querela presentata dall’ex marito, il cantante Francesco Sarcina. La situazione si complica ulteriormente con la denuncia che Sarcina ha sporto contro di lei per la pubblicazione di foto e video della loro figlia, Nina, sui social media. Questo episodio riaccende i riflettori su una relazione già segnata da tensioni e controversie.

La denuncia e le reazioni

Francesco Sarcina ha deciso di intraprendere azioni legali contro Clizia, accusandola di utilizzare la loro figlia per ottenere visibilità e profitto economico. La modella, dopo un periodo di silenzio, ha risposto pubblicamente, spiegando le sue motivazioni e sottolineando che la bambina è felice e serena nonostante la separazione dei genitori. Clizia ha espresso il suo disappunto per il comportamento dell’ex marito, ritenendolo inadeguato e dannoso per la loro figlia, che un giorno potrebbe scoprire le dinamiche di questa disputa.

Un passato di conflitti legali

Non è la prima volta che la coppia si trova coinvolta in una battaglia legale. Già nel 2019, Sarcina aveva denunciato Clizia per motivi simili, portando a un accordo in cui la modella si impegnava a non pubblicare più contenuti riguardanti la figlia. Tuttavia, a distanza di anni, sembra che la promessa sia stata dimenticata, con Clizia che ha ripreso a condividere momenti della sua vita familiare sui social. Questo riaccende le tensioni tra i due, già segnati da un passato turbolento e da accuse reciproche di infedeltà.

Le implicazioni per la figlia Nina

La questione non riguarda solo i due ex coniugi, ma ha ripercussioni significative sulla vita della piccola Nina. Clizia ha sempre cercato di proteggere la figlia da situazioni imbarazzanti e conflittuali, ma ora si trova a dover affrontare le conseguenze di una battaglia legale che potrebbe influenzare il suo benessere emotivo. La modella ha dichiarato di aver taciuto su episodi che avrebbero potuto danneggiare la reputazione di Sarcina, ma ora si sente costretta a difendersi e a tutelare la propria immagine e quella della figlia.