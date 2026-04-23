Giulia Stabile, la confessione a Rosalía sulla relazione finita male: “Ho scoperto che era fidanzato”

Giulia Stabile si confida con Rosalía e ripercorre una relazione con un presunto fidanzato, tra attenzioni, sospetti e una scoperta finale che ha cambiato tutto.

Nel corso del tour mondiale di Rosalía, Giulia Stabile si è lasciata andare a una confessione molto personale, raccontando una delusione sentimentale vissuta con un presunto fidanzato più grande di lei. Tra attenzioni, dubbi e scoperte inattese, la ballerina ha ripercorso una storia che si è rivelata molto diversa da come sembrava all’inizio.

La confessione di Giulia Stabile durante il tour con Rosalía

Giulia Stabile sta vivendo un periodo intenso grazie alla sua partecipazione come ballerina nel tour mondiale di Rosalía. Proprio durante una tappa dello spettacolo ad Amsterdam, la danzatrice si è lasciata andare a una confidenza personale con la cantante, raccontandole di una frequentazione avuta con un artista più grande di lei. “Quindi, lui è più grande di me ed è un cantante”, ha spiegato Giulia, ricordando il primo incontro avvenuto a Roma in occasione di un suo concerto.

L’invito l’aveva resa entusiasta: “Oh, che bello!”, aveva pensato. Da subito lui si era mostrato molto premuroso, presentandola alla sua squadra e facendola sentire a suo agio. Anche durante l’esibizione, lei aveva avuto la sensazione che lui la stesse cercando tra il pubblico, impressione poi confermata da lui stesso.

Il racconto ha subito attirato l’attenzione di Rosalía, che ha scherzato dicendo: “Ragazzi, Giulia mi sta spiegando una cosa molto importante e ho bisogno di assoluto silenzio”.

Da lì, Stabile ha proseguito spiegando come, dopo l’after party, la sua percezione fosse cambiata: inizialmente non era particolarmente interessata, ma conoscendolo meglio aveva iniziato a vederlo sotto una luce diversa. “Ah, in realtà non è poi così male”, aveva pensato. Tra attenzioni, cene e presentazioni agli amici, il rapporto sembrava diventare sempre più serio, tanto che lei aveva iniziato a credere che ci fosse qualcosa di autentico.

Giulia Stabile, la confessione a Rosalía sulla relazione finita male: “Ho scoperto che era fidanzato”

Con il passare del tempo, però, alcuni dettagli hanno iniziato a far nascere dubbi. Durante una cena con lo stilista del cantante, Giulia aveva sentito un riferimento a una presunta fidanzata e aveva intuito che ci fosse qualcosa di nascosto. Quando ha deciso di affrontarlo direttamente chiedendogli se fosse impegnato, lui le aveva risposto che la relazione precedente era finita da tempo, anche se l’ex compagna non sembrava averlo accettato del tutto. Una spiegazione che, almeno in quel momento, era bastata alla ballerina, che aveva scelto di fidarsi e continuare quella conoscenza.

Successivamente, però, nuovi segnali hanno reso la situazione sempre più ambigua. Giulia ha raccontato di avergli posto un’altra domanda, cercando conferme sul comportamento sospetto del portiere del palazzo in cui lui abitava. Anche in quell’occasione lui aveva mantenuto un atteggiamento tranquillo, arrivando a dirle: “non farò mai una cosa del genere perché sento anche qualcosa di veramente forte per te”.

Ma proprio quello sarebbe stato il loro ultimo incontro. Poco dopo, infatti, Stabile ha scoperto che la storia della fidanzata era reale e che non era l’unica persona coinvolta. “Spoiler, quella è stata l’ultima volta che l’ho visto”, ha raccontato con amarezza, aggiungendo di aver scoperto ulteriori frequentazioni e situazioni poco chiare. Oggi, però, guarda a quella vicenda con distacco e consapevolezza: “Ma ora sono libera. Non più in quella situazione”.