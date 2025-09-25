Giulia Stabile, ex allieva di “Amici”, è finita nel mirino degli haters, che l’hanno insultata per il suo aspetto fisico. Ecco come ha risposto la ballerina.

Giulia Stabile finisce nel mirino degli haters

Ancora una volta la ballerina Giulia Stabile è finita nel mirino degli haters, che hanno espresso commenti negativi sul suo aspetto fisico.

In passato l’avevano criticata per il suo diastema, ovvero lo spazio tra i suoi denti davanti, ora l’hanno criticata per come appare il suo corpo in alcune performance quando balla con i tacchi. Stanca di tutto questo, è la stessa Giulia Stabile ha zittire gli haters con queste parole.

Giulia Stabile nel mirino degli haters: le accuse e la dura replica

Stanca del bodyshaming nei suoi confronti, Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, ha volute zittire gli haters sui social. Ecco le sue parole: “stavo facendo un giro sui commenti dei miei post dove ballo sui tacchi, quindi, dove si vede di più il mio corpo e mi viene criticato costantemente. Questa cosa non si fa, nessuno si può permettere di commentare i corpi degli altri. Non è facile convivere con il proprio corpo, quindi siete grandissimi maleducati nel farlo.” La Stabile non è stata l’unica a finire nel mirino degli hater per l’aspetto fisico, anche Angelina Mango e Sarah Toscano, per esempio, sono state vittime di commenti davvero inopportuni.