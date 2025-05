Tra Giulia Stabile e Matthew di Amici scatta il flirt? La ex Mew rompe il silenzio

Amicizia o flirt tra Giulia Stabile e Matthew? La ex Mew rompe il silenzio

I riflettori si accendono su Giulia Stabile e sulla ex coppia Matthew e Mew: spunta il gossip su un possibile flirt tra la ballerina e il cantante.

Negli ultimi giorni, il gossip si è concentrato nuovamente su alcuni protagonisti delle passate edizioni di Amici. Al centro dell’attenzione ci sono Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell’edizione 2020/21, e la ex coppia Matthew e Mew, cantanti della 23ª edizione. Tra voci di rottura e nuove intese, spunta il pettegolezzo su un possibile flirt tra Giulia e Matthew.

Tra Giulia Stabile e Matthew di Amici scatta il flirt?

Qualche giorno fa, Giulia e Matthew sono stati visti insieme al concerto milanese di Alex Wyse, anche lui ex allievo di “Amici”. I due avrebbero mostrato una grande complicità e sintonia durante l’evento.

Le immagini di Giulia e Matthew sono presto diventate virali sui social, scatenando la reazione di Mew: prima ha smesso di seguire entrambi sui social, poi su TikTok ha pubblicato un messaggio velato, probabilmente indirizzato alla ballerina.

Nel frattempo, sono emerse nuove foto che li ritraggono insieme durante una visita a un parco, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan. Al momento nessuno dei protagonisti ha smentito o confermato i rumors, lasciando aperta la possibilità che si tratti soltanto di una solida amicizia.

La relazione tra Mew e Matthew si era conclusa nell’aprile scorso. A rendere pubblica la notizia era stata la stessa Mew attraverso una storia su Instagram, dove aveva spiegato che lei e Matthew non stavano più insieme da tempo, sottolineando come le loro vite avessero preso direzioni diverse. Aveva aggiunto che, quando si ama davvero qualcuno, bisogna anche saperlo lasciare andare, ringraziando i fan per il sostegno ricevuto e lasciando intendere che tra loro fosse rimasto del rispetto e dell’affetto.

In seguito ai recenti gossip, la cantante ha attirato nuovamente l’attenzione con un post su X che pare riferirsi proprio alla situazione: