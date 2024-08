Giulia Stabile in vacanza con Maria De Filippi: chi è il ragazzo con loro?

In attesa di tornare ai rispettivi impegni televisivi, Giulia Stabile e Maria De Filippi si stanno godendo una bella vacanza. La ballerina professionista e la conduttrice non sono sole, con loro c’è anche un ragazzo che non è passato inosservato.

Giulia Stabile in vacanza con Maria De Filippi: con loro c’è un ragazzo

Nonostante le voci di una brutta litigata, Giulia Stabile e Maria De Filippi sono più affiatate che mai. La ballerina professionista di Amici e la conduttrice più amata della tv si stanno godendo una magnifica vacanza insieme. Le due, però, non sono sole: con loro c’è un ragazzo che non è passato inosservato.

Chi è il ragazzo con Giulia e Maria?

A svelare la vacanza in corso è stata proprio Giulia Stabile, con una Instagram Stories. La ballerina ha postato una foto in cui si mostra sul campo da tennis, mentre si concede una partita con Maria De Filippi e un ragazzo. Quest’ultimo non è altro che Gabriele Costanzo, il figlio che la Queen e il compianto Maurizio hanno adottato quando era solo un bambino.

Giulia, Maria e Gabriele: un trio super affiatato

“Gabriele mi dispiace, ma la Mary non si batte“, ha scritto Giulia a didascalia della Stories. La foto ha subito attirato l’attenzione perché il giovane Costanzo non ama i riflettori e difficilmente appare sui social dei collaboratori di sua madre.