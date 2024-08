Maria De Filippi, vacanza in barca in splendida compagnia: chi c'è con lei?

Tra qualche settimana, Maria De Filippi tornerà agli studi Elios di Roma per dare inizio ad una nuova e scoppiettante stagione televisiva. Nel frattempo, la regina di Mediaset si gode una vacanza in barca in splendida compagnia.

Maria De Filippi, vacanza in barca: ecco dove e con chi

La stagione televisiva 2024/2025 si prospetta ricca di impegni per Maria De Filippi. La conduttrice ha in ballo diversi programmi, due in più rispetto al solito. Parliamo di: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu Si Que Vales, Temptation Island edizione autunnale e La Talpa. In attesa di tornare in tv, la vedova di Maurizio Costanzo si sta godendo una vacanza in barca in splendida compagnia.

Maria De Filippi: i collaboratori la seguono anche in vacanza

Il settimanale Chi ha paparazzato Maria De Filippi in barca, nelle acque di Ansedonia, in Toscana, dove ha anche una bellissima casa. La conduttrice non è sola, ma con alcuni dei suoi collaboratori più fidati. Dagli scatti pubblicati sulla rivista si distinguono: Raffaella Mennoia (braccio destro nonché autrice e produttrice di svariati format mariani), Lucia Chiorrini (autrice di C’è posta per te), Fabio Ferrara e Chiara Bray (autori di diverse trasmissioni Fascino).

Maria De Filippi con la sua seconda famiglia

Maria De Filippi non ha mai nascosto che molti dei suoi collaboratori sono per lei una seconda famiglia. Sono stati loro a non lasciarla mai sola quando ha perso suo marito Maurizio Costanzo e sono sempre loro ad aiutarla quando lo stress prende il sopravvento.