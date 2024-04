Maria De Filippi, durante la puntata del serale di Amici, ha svelato un segreto che riguarda ciò che accade dietro le quinte, soprattutto per quanto riguarda i giudici.

Amici, Maria De Filippi: “Sveliamo un segreto su cosa accade dietro le quinte”

Durante la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 6 aprile 2024, Maria De Filippi ha svelato un segreto su ciò che accade dietro le quinte. La puntata è iniziata con l’ingresso della giuria. Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono entrati subito, mentre Cristiano Malgioglio si è fatto attendere. “Sveliamo un segreto: io dietro le quinte vi incrocio prima di entrare. Chi non incontro mai?” ha dichiarato Maria De Filippi. “Cristiano, vuole l’effetto sorpresa. Vuole vedere la tua reazione qua” hanno risposto gli altri due giurati. A questo punto Malgioglio ha fatto il suo ingresso, svelando di aver scelto un look “Japan in love”. “Buonasera a tutti, vi amo. Non so che tessuto sia ma mi fa impazzire perché si alza, è molto sexy” ha dichiarato.

Cristiano Malgioglio litiga con Anna Pettinelli

Cristiano Malgioglio è stato protagonista di una prima e accesa lite con Anna Pettinelli. L’insegnante di canto ha proposto un guanto di sfida tra Mida e Martina, ritenuto ancora una volta poco equo per il giovane. Questo è stato il motivo di un litigio tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, che alla fine ha coinvolto anche il giurato.