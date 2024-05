Il presidente di Federlogistica Luigi Merlo ha dichiarato che il Ponte sullo Stretto di Messina è troppo basso per le navi da crociera e i container. Il progetto non sarebbe abbastanza chiaro.

Il presidente di Federlogistica Luigi Merlo ha dichiarato che il Ponte sullo Stretto è troppo basso per poter far passare alcune navi da crociera e i container. “Ce ne sono di alte più di 68 metri: per come è progettato adesso, non ci passano” ha spiegato, in un’intervista per Repubblica. Il presidente di Federlogistica ha spiegato di non avere pregiudizi sull’opera, ma che per realizzarla bisogna tenere conto di ogni variabile e ogni dettaglio. “Essendo a campata unica, il Ponte ha una struttura curvilinea, dunque c’è anche un problema di manovrabilità” ha sottolineato, spiegando che i 65 metri di altezza massima li raggiungerebbe solo nella parte più alta.

Ponte sullo Stretto: il progetto non è chiaro

Il professor Domenico Gattuso, tra gli esperti che hanno criticato il Ponte, ha fatto notare che sulle reali misure dell’opera il progetto risulta poco chiaro. “Il Ponte dovrebbe essere di 65 metri, ma da progetto pare si faccia riferimento al piano viario. Sotto c’è da considerare la struttura dell’impalcato, che dovrebbe essere di circa una decina di metri, dunque il ‘franco’ si abbassa a 55 metri” ha spiegato. Inoltre, non risultano studi di scenario aggiornati sul moto ondoso. “Tra l’11 e il 17% delle portacontainer attualmente circolanti non potrebbe passare sotto il Ponte” secondo i comitati. Per Gioia Tauro sarebbe un danno importante, ipotizzando un valore di un container pari a circa 5.00 euro potrebbe portare ad un danno annuo di 2,5 miliardi di euro, come riportato nel documento.