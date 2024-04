Questa sera, sabato 6 aprile 2024, andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici 23. Ecco qui tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Amici 23

Per questa terza puntata di Amici 23, gli ospiti saranno Tananai con il suo nuovo singolo Veleno e Barbara Foria, che tornerà in studio dopo la precedente ospitata della scorsa settimana. Dagli spoiler emersi si è capito che per questo appuntamento ci sarà una novità: ci sarà un solo eliminato e non più due.

Spoiler ballottaggio Amici 23

Dopo una serie di manche, sfide e guanti, al ballottaggio sono arrivati tre allievi: la cantante Lil Jolie della squadra Pettinelli – Todaro e le due ballerine Lucia e Sofia della squadra Cuccarini – Lo. Dalle anticipazioni è emerso che la prima a salvarsi è stata Lil Jolie. Dunque il ballottaggio finale è stato tra Lucia e Sofia.

Amici, chi è stato eliminato?

Una tra Lucia e Sofia è già fuori da programma. Purtroppo non si sa ancora il nome dell’eliminata in quanto ai ragazzi viene comunicato in casetta a fine puntata, senza la presenza del pubblico.

Ci toccherà quindi attendere questa sera per scoprirlo. Sicuramente l’eliminazione sarà una grande perdita per la squadra di Lorella ed Emanuel.