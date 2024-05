Indagini in corso sulla morte inspiegabile di Diego Rulli, la Procura di Pordenone ordina l'autopsia

La morte improvvisa di Diego Rulli, 53 enne di Motta di Livenza, avvenuta nella sua stanza d’ospedale a San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, è un evento doloroso e pieno di domande senza risposta. Il fatto che sia avvenuto poco dopo un’operazione chirurgica alla spalla, precisamente alla cuffia dei rotatori, considerata di routine, aggiunge un’ulteriore dimensione di angoscia e confusione.

Trovato morto in ospedale, cosa è successo

La drammatica vicenda è avvenuta lo scorso 24 aprile, quando Diego Rulli ha subito un’operazione chirurgica ordinaria alla spalla per riparare la cuffia dei rotatori. L’intervento, eseguito con anestesia locale e in regime di day hospital, avrebbe dovuto permettergli di tornare a casa e al lavoro poche ore dopo.

Tuttavia, alcune ore dopo l’intervento, il personale medico ha fatto la terribile scoperta: l’uomo giaceva senza vita nel letto della sua stanza ospedaliera. Nonostante i loro sforzi disperati di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare.

La causa del decesso

Le circostanze richiedono un’indagine approfondita per comprendere appieno cosa sia realmente accaduto. Potrebbero esserci molteplici cause della morte di Diego Rulli in seguito all’intervento chirurgico, dall’insorgenza di complicazioni durante l’operazione a eventuali problemi di salute preesistenti o altre circostanze impreviste. La famiglia e gli amici del 53enne hanno il diritto di conoscere la verità e meritano risposte.

Morte Diego Rulli, due indagati

Diego Rulli, che di mestiere faceva l’autotrasportatore alla Friulintagli di Prata di Pordenone, non aveva mai avuto particolari problemi di salute. Le circostanze della sua morte, avvenuta poco dopo un intervento chirurgico alla cuffia dei rotatori, rimangono oscure. Né dalla sua cartella clinica né da precedenti segnalazioni emerge nulla che possa chiarire quanto accaduto.

La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un’indagine per omicidio colposo, dove all’interno del registro degli indagati risultano l’ortopedico e l’anestesista che hanno condotto l’intervento.