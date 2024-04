Infermiera muore improvvisamente al Cardarelli di Napoli durante il suo turno

Quello che doveva essere un normale giorno di lavoro si è trasformato in un incubo per i colleghi dell'infermiera di 64 anni morta improvvisamente.

Un malore improvviso ha colpito un’infermiera di 64 anni che lavorava all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli durante il suo turno. Angela, questo il nome della donna, è praticamente morta sul colpo, con i colleghi che nulla hanno potuto per riuscire a salvarla. Il cordoglio per la perdita arriva non solo dalla struttura sanitaria, ma anche dai social, dove in molti la ricordano per la sua passione e dedizione al lavoro.

Una morte improvvisa

Stando alle prime informazioni condivise, l’infermiera era arrivata puntuale al suo posto di lavoro il 15 aprile intorno alle 14 di pomeriggio per iniziare il suo turno nel reparto di Terza Medicina dell’ospedale Cardarelli. Ed è circa un’ora dopo che la 64enne è stata colpita da un malore improvviso, che l’ha costretta ad accasciarsi a terra mentre camminava per il corridoio.

È a questo punto che sono intervenuti i colleghi per cercare di aiutarla ma, purtroppo, a nulla sono serviti i soccorsi. I colleghi non hanno potuto far altro che assistere alla morte della donna senza poter fare nulla. L’ospedale Antonio Cardarelli è stato il primo a esprimere il proprio cordoglio per la perdita dell’infermiera.

Una vera passione per il lavoro

Anche i social si sono uniti al lutti, sono infatti molti gli utenti che hanno ricordato Angela soprattutto per la sua dedizione e passione per il lavoro. La donna aveva infatti maturato ormai da tempo tutti i requisiti per andare in pensione, ma aveva invece deciso di continuare a lavorare nell’ospedale.