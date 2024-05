Modello torinese e poeta dall’innegabile fascino, Pietro Fanelli è stato un protagonista importante dell’Isola dei Famosi, purtroppo però ha deciso di abbandonare il percorso dopo soli 18 giorni. Sta ricevendo molte critiche per questo ma ha deciso di rispondere per le rime agli haters, d’altronde, anche in Honduras non si è mai risparmiato e ha detto sempre quello che pensava.

Pietro Fanelli e il ritiro dall’Isola dei Famosi

Pietro Fanelli ha partecipato all’Isola dei Famosi per una sfida con sé stesso ma purtroppo non ha retto la durezza del reality.

Stanco del cattivo rapporto con alcuni naufraghi e di alcuni dissapori con la produzione del reality, ha deciso di abbandonarlo dopo poche settimane dall’inizio.

Il poeta e modello torinese è noto per aver sempre detto il suo pensiero, però ha ricevuto molte critiche in questo breve percorso perché il suo modo di fare viene considerato artefatto e quindi non vero al 100%.

Adesso il suo profilo Instagram è pieno di accuse e parole cattive nei suoi confronti, che lui stesso ha voluto commentare una volta per tutte.

La risposta di Pietro Fanelli agli haters

Dopo l’ennesimo commento negativo, Pietro Fanelli ha pubblicato una storia Instagram dove ha risposto per le rime.

“Ma le persone che commentano sotto le mie foto e video lo capiscono che io prospero grazie alle loro fatiche? Ho fatto un programma televisivo leggero dicendo sempre la verità, delle cose che nessuno ha mai avuto le palle di dire e tanti scrivevano che non volevo lavorare. Ma voi cosa volete da dalla mia vita? Mica sono nato per accontentare qualcuno, io vivo come dico io e anzi abuso di voi che purtroppo siete stupidi e mi nutrite senza saperlo. Quindi silenzio e fate i manovali che non potete fare altro”.