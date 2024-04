Dopo un pesante litigio con il resto del gruppo, Pietro Fanelli ha preso una decisione inaspettata. Il naufrago ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. “Mi scuso con tutti… se ho ferito qualcuno… ho sentito che il mio percorso qui è finito” – così ha riferito a tutti la sua improvvisa decisione.

Pietro si ritira dall’Isola dei Famosi: il motivo

Il tutto è nato in seguito alla vittoria dello stesso Pietro del premio ricompensa: un piatto di pasta che, quando sei costretto alla fame per settimane può valere davvero tanto. Il naufrago si era rifiutato di condividerlo con altri memri del gruppo e da lì era nato un grosso diverbio. Tutti contro Pietro e alla fine Fanelli non ce l’ha fatta: “Mi ritiro”. In seguito a questa decisione, il televoto èstato eliminato.