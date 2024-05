Valentina Ferragni ha un nuovo sport preferito e, ovviamente, ha subito avvisato i fan. Il suo fidanzato, Matteo Napoletano, non sembra troppo d’accordo con lei: l’attività fisica l’ha “distrutto”.

Valentina Ferragni ha un nuovo sport preferito

In vacanza in Spagna con il fidanzato Matteo Napoletano, Valentina Ferragni ne ha approfittato anche per mettersi alla prova con un’attività sportiva che a Milano non aveva mai provato. Nella bellissima Minorca, la sorellina di Chiara ha giocato per la prima volta a padel e ha ammesso che è il suo “nuovo sport prefe“.

Valentina Ferragni pazza per il padel

Valentina ha giocato a padel in squadra con il fidanzato Matteo. Mentre lei si è detta assolutamente entusiasta, tanto che lo praticherà anche a Milano, Napoletano non è apparso altrettanto convinto. La Ferragni ha ammesso: ”

“Stamattina io e Matte abbiamo giocato a padel insieme (per me era la prima volta), mi sono troppo divertita! Voglio giocarci anche a Milano. Lui è morto, io sto benone”.

Valentina Ferragni e Matteo: la storia va a gonfie vele

Tralasciando il nuovo sport preferito, Valentina Ferragni appare felicissima accanto al fidanzato Matteo. La loro relazione, nonostante la differenza d’età, prosegue a gonfie vele e lei sembra aver dimenticato del tutto l’ex Luca Vezil.