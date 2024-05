Cannes è la manifestazione più importante in ambito cinematografico, così come la Palma d’Oro, il premio più ambito. Quest’anno è andato ad Anora di Sean Baker, cosa che ha spiazzato perché molto quotato era The Seed of the Sacred Fig di Mohammad Rasoulof. Vediamo tutti i premi.

Cannes 2024: Palma d’Oro ad Anora di Sean Baker

Il 77esimo festival di Cannes si è concluso con un verdetto che non tutti si aspettavano.

Greta Gerwig, presidente di giuria, ha assegnato la Palma d’Oro allo statunitense Anora di Sean Baker, commentando con: “Un film che ci ha sollevato il cuore”.

Si tratta di una commedia brillante che tocca un tema delicato, ovvero l’amore fra una prostituta e il figli di un oligarca russo.

Pellicola acclamata dal pubblico ma di certo non la migliore in lizza, Anora ha comunque raccolto i favori della giuria di cui faceva parte anche Pierfrancesco Favino.

Gli altri premi di Cannes 2024

Parthenope di Paolo Sorrentino è rimasto senza premi, apprezzato invece All We Imagine As Light dell’indiana Payal Kapadia, che si è guadagnato il premio Grand Prix.

Quello alla regia invece è andato al portoghese Miguel Gomes per il suo Grand Tour, un film girato in sette Paesi del sul est asiatico, ambientato alla fine della prima guerra mondiale.

C’è poi la questione del cineasta iraniano Mohammad Rasoulof e il suo magnifico The Seed of the Sacred Fig, film che di certo meritava la Palma d’Oro ma per cui la giuria si è inventata un premio speciale.

Il regista fuggito dal regime islamico per portare la pellicola a Cannes, ha dichiarato ricevendo il Prix Special: “Il mio cuore è con i perseguitati dal regime islamico del mio Paese, sono commosso per questo premio, sono triste per la catastrofe che vive il mio popolo, la situazione è gravissima, la gente soffre”.

Ancora, premio all’interpretazione femminile per il musical Emilia Perez e a quella maschile per Kinds of Kindness.