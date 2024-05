Nicki Minaj arrestata in Olanda per possesso di droghe leggere: "Volevano sab...

Nicki Minaj arrestata in Olanda per possesso di droghe leggere: la cantante è stata rilasciata

Nicki Minaj è stata arrestata sabato 25 maggio all’aeroporto di Amsterdam Schipol con l’accusa di possesso di droghe leggere. La cantante è poi stata rilasciata e dovrà pagare una multa “per aver esportato illegalmente droghe leggere dai Paesi Bassi in un altro Paese“. Nicki Minaj ha condiviso su Instagram un video mentre discute con un addetto alla sicurezza che la stava informando della perquisizione dei bagagli e ha raccontato la sua versione.

Nicki Minaj era diretta nel Regno Unito per un concerto ed è stata trattenuta in aeroporto. La polizia ha confermato di aver arrestato la cantante, che è poi stata rilasciata con una multa da pagare di cui non si conosce la cifra.

Nicki Minaj arrestata in Olanda: lo sfogo della cantante

La rapper ha condiviso diversi post su X per commentare quanto accaduto. “Stanno facendo il possibile per provare a fermare questo tour” ha dichiarato. “Ora hanno detto di aver trovato dell’erba e che un altro gruppo di persone deve venire qui per pesare i pre-roll. Tenete presente che mi hanno preso le valigie senza consenso e il mio addetto alla sicurezza li ha già informati che quei pre-roll appartengono a lui” ha aggiunto la rapper. Il suo concerto a Manchester è stato rinviato.