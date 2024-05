È morto Richard M. Sherman, celebre compositore statunitense, noto per le straordinarie musiche e canzoni per classici film Disney come “Il libro della giungla”, “La spada nella roccia”, “Gli Aristogatti” e “Mary Poppins”.

La morte Richard M. Sherman

Sherman è morto, sabato 25 maggio, al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills a Los Angeles, all’età di 95 anni. L’annuncio della sua scomparsa, dovuta a una malattia legata all’età, è stato dato dalla Disney, con cui insieme al fratello Robert ha collaborato per diversi anni, per le straordinarie colonne sonore.

Nato a New York, da una famiglia di immigrati russi di fede ebraica, l’artista si trasferì con la famiglia a Los Angeles e frequentò Beverly Hills High School, appassionandosi allo studio della musica e imparando a suonare flauto, ottavino e pianoforte.

I successi dei fratelli Sherman

Sherman e il fratello, nel 1958, fondarono la propria società di edizioni, la Music World Corporation.

I fratelli Sherman diventati celebri nella storia del cinema. Tra i maggiori successi: “Supercalifragilistichespiralidoso” e “Cam caminì spazzacamin” interpretate da Julie Andrews in “Mary Poppins”, con cui vinsero un doppio Oscar per la migliore colonna sonora e la miglior canzone.

Hanno scritto canzoni iconiche come “Voglio essere come te” per “Il libro della giungla” (1967) e “Tutti quanti voglion fare il jazz” per “Gli Aristogatti” (1970). Tra i premi ricevuti, quattro nomination agli Academy Awards per “Chitty Chitty Bang Bang” (1969), “Pomi d’ottone e manici di scopa” (1972), “Tom Sawyer” (1974) e “La scarpetta e la rosa” (1978).

Il comunicato della Disney

«Saremo per sempre grati per l’eredità che Richard ha lasciato», ha dichiarato il CEO della Disney Bob Iger in una nota.