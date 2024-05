Ecco come Maria De Filippi mantiene la sua forma impeccabile: i suoi segreti ...

Come fa Maria De Filippi a mantenersi in forma? I suoi trucchi alimentari e il suo intenso regime di allenamento.

Maria De Filippi, una delle conduttrici più celebrate della TV italiana, continua a stupire con la sua forma impeccabile nonostante l’avanzare degli anni. La sua silhouette snella è oggetto di ammirazione, ma qual è il suo segreto di bellezza? In molte interviste, Maria ha sottolineato l’importanza che attribuisce alla cura dell’alimentazione e alla pratica regolare di attività fisica. Fortunatamente, la natura l’ha dotata di un fisico predisposto al magrissimo, rendendo la sua dieta relativamente indulgente.

Maria De Filippi non consuma carboidrati

In particolare, Maria De Filippi ha adottato una strategia alimentare che prevede un consumo limitato di carboidrati quotidiani. Ha ridotto significativamente l’assunzione di carne rossa, optando invece per carni bianche e pesce.

Amante delle verdure

Tuttavia, c’è una categoria alimentare di cui non può proprio fare a meno: le verdure. Questi ingredienti naturali sono diventati una parte essenziale della sua dieta, fornendole una ricca fonte di nutrienti e mantenendo il suo corpo in forma ottimale.

Non segue una dieta particolare

Nel corso di un’intervista al settimanale Dipiù, Maria De Filippi affermò: “Non seguo una dieta particolare, sto solo attenta a non mangiare cose che mi facciano diventare un baule. Non mangio pane, mangio la pasta ma non tutti i giorni”.