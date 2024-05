Grassi sani e perdita di peso: come introdurli nella dieta

I grassi sani sono fondamentali per chi si propone di perdere peso e restare in forma attraverso una sana e corretta alimentazione. Esistono diversi tipi di grassi e non sono tutti benefici per la salute ed ecco perché è importante capire quali possono essere mangiati quotidianamente, quali andrebbero limitati e quali non dovrebbero essere consumati affatto.

Grassi sani e perdita di peso

Perdere peso è estremamente importante per il proprio benessere psicofisico e non bisogna farlo solo in vista dell’estate, ma in generale. Sfortunatamente, negli ultimi anni, sono sempre più numerose quelle persone che si ritrovano a dover fare i conti con l’aumento di peso e, in alcuni casi, anche con molte patologie che sono legate proprio all’obesità o al sovrappeso, in generale.

Quando si parla di dieta, tuttavia, la maggior parte delle persone si scoraggia perché teme di non riuscire a gestire le privazioni e a seguire uno stile alimentare sano nel lungo periodo. In realtà, non sempre la dieta è restrizione e, in questo caso specifico, si parla di dieta sana e bilanciata, una dieta intesa come stile di vita vero e proprio.

Da recenti studi è emerso che, nonostante uno stile di vita sano, le persone che consumano grassi sani, benefici per la salute generale dell’organismo e anche per monitorare l’andamento del proprio peso, sono ancora troppe poche. Modificare le proprie abitudini, dunque, è estremamente importante ed ecco come farlo.

Grassi sani: quali sono quelli che aiutano a perdere peso

Per capire come introdurre i grassi sani nella dieta per perdere peso e preservare la salute fisica e mentale è importante capire in quali alimenti si trovano questi grassi sani. Generalmente, i grassi sani si trovano negli alimenti vegetali, come le noci, i semi di chia, i semi di lino, i semi di soia, le olive e l’avocado, e negli oli vegetali, come l’olio d’oliva, olio di cartamo, olio di colza, olio di sesamo, olio di noci e olio di soia.

Ovviamente, sono grassi sani anche la frutta secca e le creme di frutta secca, che possono essere consumate anche durante la colazione o la merenda, abbinate a della marmellata o della frutta fresca, ad esempio.

I pesci grassi, come il tonno, lo sgombro, le aringhe, le sardine e il salmone sono un’ottima fonte di omega-3. Anche le uova sono un’ottima fonte di grassi sani.

Buone notizie per chi ama il cioccolato fondente perché contiene grassi monoinsaturi, anche se in piccole quantità. Tuttavia, non dimenticate che, sebbene il cioccolato fondente sia un prezioso antiossidante, benefico nel contrastare alcune malattie, contiene anche zucchero, perciò andrebbe consumato con moderazione

