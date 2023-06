Perdere peso in estate: consigli e rimedi naturali

Perdere peso è importante in estate, ma non solo. Scopriamo insieme come farlo in modo sano.

Perdere peso in estate è molto importante, ma non solo per scopi puramente estetici. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso e restare in forma, allo scopo di essere belli fuori, ma anche per preservare il proprio benessere psicofisico.

Perdere peso in estate

Perdere peso in estate è importante non solo a fini puramente estetici, ma anche e soprattutto per una questione di salute e benessere psicofisico in generale. In effetti, il percorso della perdita di peso non dovrebbe essere seguito soltanto in estate, ma in tutte e quattro le stagioni, dato che ogni stagione presenta una vasta gamma di alimenti, salutari e genuini, che possono essere sfruttati proprio a nostro vantaggio.

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha provato a seguire una dieta. Tuttavia, questa parola spaventa già nel sentirla pronunciare e le ragioni possono essere ovvie e scontate per moltissime persone. La maggior parte delle diete, infatti, segue dei percorsi restrittivi, che privano senza mai aggiungere. Al contrario, la dieta deve mirare al benessere sia fisico che mentale, senza mai privare, ma insegnare come e cosa mangiare per perdere peso, restare in forma e vivere in salute.

Perdere peso in estate: consigli

Ogni stagione è perfetta per perdere peso e, sebbene, non si dovrebbe mai arrivare in estate con quei chili di troppo ancora da smaltire, si è comunque in tempo per correre ai ripari. D’altra parte, come si sottolineava anche nel paragrafo precedente, la dieta non deve essere intesa come restrizione, ma come un’abitudine alimentare sana, che aiuta la persone a fare scelte consapevoli, sia quando si è a tavola e sia tra un pasto e l’altro. Come sfruttare, dunque, l’estate a nostro vantaggio?

Non solo un’alimentazione sana, ma anche l’esercizio fisico regolare è fondamentale per perdere peso. Le vacanze, gli incontri con gli amici e il caldo, sicuramente, impigriscono e, dunque, come allenarsi nonostante il caldo e gli impegni? Nuotando! Ci si può iscrivere in piscina, oppure, si può andare al mare il più possibile. Non solo il nuoto allena i muscoli ma, poiché aumenta la frequenza cardiaca, aiuta anche a perdere peso.

Al contrario di quello che si possa immaginare, le bevande estive, come la soda, oppure, i frullati o i succhi di frutta, sono ricchi di zuccheri, troppi zuccheri. Queste non solo contribuiscono all’aumento di peso e all’obesità, ma non saziano per nulla, anzi, stimolano il senso di fame e portano una persona a mangiare di più. Optate per le bevande preparate in casa, prive di zucchero e, ancora meglio, per la frutta. Se consumata per intero, il vostro organismo assorbirà tutte le fibre in essa contenute. E consumate le insalate fresche, sempre per aggiungere fibre, che aiutano a sentirsi sazi e più a lungo.

Andate a correre, oppure, a fare una passeggiata. Camminare aiuta a bruciare le calorie in eccesso. Inoltre, ogni vostro impegno può essere un pretesto per camminare. Dovete andare a fare la spesa? Andate a piedi. Dovete prendere l’ascensore? Usate le scale.

Non dimenticate l’acqua! Bevete almeno due litri al giorno. Questo elemento è sempre importante, ma lo è soprattutto in estate, quando, a causa del caldo, l’organismo ha anche bisogno di una maggiore idratazione.

Perdere peso in estate: miglior integratore alimentare

Alimentazione corretta ed esercizio fisico regolare sono fondamentali per perdere peso in estate, ma quando il problema è il metabolismo e la tendenza a mangiare anche tra un pasto e l’altro, l’assunzione regolare di un integratore alimentare potrebbe fare la differenza. Tuttavia, gli integratori alimentari non vanno mai scelti a caso, ma sempre sulla base del fine che ci si propone di perseguire. Spirulina Ultra, ad esempio, è adatto a tutte quelle persone che, a causa di un metabolismo lento, non riescono a perdere peso.

Contrariamente a molti altri integratori alimentari presenti in commercio, Spirulina Ultra si distingue per la presenza in esso di ingredienti e principi attivi naturali al 100%, estratti e reperiti in ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente per preservarne proprietà e purezza

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

L’assunzione regolare di Spirulina Ultra garantisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.