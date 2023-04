Champagne, la regione del vino più pregiato al mondo

Quando si parla di Champagne non si parla solamente del pregiato vino, ma anche della regione nella quale viene prodotto. Un territorio della Francia dove i vigneti si susseguono fra le colline, talmente bello da essere riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Ma cosa è possibile trovare e visitare in questa zona? Senza dubbio una delle esperienze da non perdere riguarda l’aspetto enologico di questa regione. Visite alle cantine con degustazioni saranno sicuramente uno dei modi migliori per entrare nel vivo dell’atmosfera.

Champagne: una meta imperdibile per gli amanti del buon vino

A soli 150 chilometri da Parigi si trova questo territorio unico che ogni anno accoglie visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Questa regione è suddivisa in cinque zone di coltivazione per distinguere e facilitare l’attribuzione della provenienza dei vari vini: Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, la Côte des Bar e la Côte de Sézanne. Si tratta di aree naturalmente vocate alla produzione dello Champagne, proprio per via delle caratteristiche favorevoli dei terreni, come ad esempio, la corretta esposizione solare che garantisce all’uva un perfetto grado di maturazione, quello ideale alla realizzazione del miglior vino.

La regione dello Champagne- Ardenne ebbe sino al 2016 una propria autonomia, sino a quando venne unita a quella dell’Alsazia- Lorena, con il nome di Grand Est. Non è cambiata, però, l’identità dei posti e la vocazione vinicola del territorio. Visitare questi luoghi consente di immergersi nella storia e nella gastronomia locale, provando i gustosi abbinamenti fra le pietanze della tradizione con il vino Champagne. Imperdibile la città di Reims, la più grane della regione e suo cuore pulsante. La famosa cattedrale di Notre Dame de Reims è metà di amanti dell’architettura e pellegrini, che qui si recano per ammirarne la bellezza gotica. Qui furono incoronati ben trentatré sovrani francesi. Sono molte le cantine dislocate in questa città che meritano una visita, come Ruinart, G.H Martel, Taittinger, Pommery o a Veuve Clicquot. Un’occasione per poter ammirare edifici storici o moderni, ma che hanno anche visto passare importanti pezzi di storia. Le cantine Veuve Clicquot sono state, infatti, impiegate come rifugio durante la Prima Guerra Mondiale. È possibile anche acquistare online i vini qui prodotti, per saperne di più clicca qui.

Champagne, tra vino e gastronomia, cosa non perdersi

Una regione caratterizzata da laghi, parchi naturali e montagne. Questa varietà si rispecchia anche nella cucina locale, dove è possibile trovare ogni genere di piatto che possa sposarsi con un buon calice di Champagne. Sono molte le feste dedicata al tema enogastronomico che si tengono in questa regione. Una su tutte le Notti dello Champagne che si tengono ogni anno nella città medievale di Troyes.

In questa regione non mancano i piatti a base di pesce, come la truite ardennaise, la trota impanata e fritta, che ben si sposa con uno Champagne Brut dal colore intenso e dalle note di frutta secca. Per le ricche torte salate a base di grassi come la panna e i formaggi l’ideale è un Blanc de Noirs più corposo. I dolci locali come il kougelhopf, ossia la ciambella con uvetta e mandorle, e le brioche sono perfette con fresco Rosé.

Come scegliere il miglior Champagne da acquistare

Andare in questa regione e tornare a casa a mani vuote non è concesso. Per sapere cosa acquistare, però, è bene conoscere le caratteristiche del vino per comprendere quale più si addice ai propri gusti personali. Si tratta di un vino spumantizzato, la cui frizzantezza è data dalla presenza dell’anidride carbonica. La tipologia dell’uva impiegata varia in funzione del risultato che si vuole ottenere. Lo Chardonnay è indicato per vini dal sapore fresco e leggero, mentre il Pinot Noir è preferibile per realizzare Champagne più corposi.

Saper leggere l’etichetta è importante anche per riconoscere il produttore e le caratteristiche del vino. Non deve mai mancare l’indicazione Champagne, così come il nome del produttore e della cantina. Il contenuto di zucchero è riconoscibile dalle diciture presenti in etichetta. Un Pas Dosè ha una percentuale di zucchero molto bassa, mentre un Doux è un vino molto dolce. In funzione delle uve è possibile avere un Blanc de Blancs, ossia completamente realizzato con uve Chardonnay, un Rosé con macerazione o miscelazione delle uve, un Millesimato realizzato da vitigni di un’unica annata. Si prosegue con i Cuvée, Champagne ottenuti da miscele di uve di annate differenti o della stessa annata, e il Grand Cuvée, stessa procedura, ma selezionando le migliori uve.

Ogni informazione è importante per poter scegliere il vino adatto al proprio gusto, anche in funzione del corretto abbinamento con il cibo. Il sito Millesima è un’ottima fonte di informazioni e spunti per selezionare la tipologia di Champagne più affine al proprio gusto, il tutto fra i migliori produttori al mondo.