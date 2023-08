Dieta Mediterranea: come perdere peso in modo sano

La dieta Mediterranea, ancora una volta, si conferma come la dieta migliore da seguire per perdere peso e restare in salute. Rispetto ad altre diete, la dieta Mediterranea non detta alcuna regola, ma enuncia una serie di linee guida generali, da incorporare nella propria routine alimentare, allo scopo di ottenere risultati rapidi e stabili nel tempo.

Ricca di frutta, verdura, cereali integrali e grassi buoni per il cuore, la dieta Mediterranea è sia gustosa che nutriente. Se seguita correttamente, non solo aiuta a perdere peso, ma anche a restare in salute, non solo per quel che riguarda la prevenzione di patologie legate a sovrappeso e obesità ma, in generale, anche per la prevenzione di altre patologie legate, ad esempio, al sistema cardiovascolare o al sistema nervoso.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso e restare in salute con la dieta Mediterranea, quali sono tutti i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta Mediterranea: benefici

Non esiste un’unica versione di dieta Mediterranea, ma versioni diverse, ciascuna delle quali riflette le tradizioni culinarie di uno dei tanti paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sebbene le versioni siano tante, l’obiettivo di queste diete rimane lo stesso: preservare il benessere psicofisico della persona.

La dieta Mediterranea, come detto in precedenza, non impone alcuna regola, ma detta delle linee guida generali, affinché preservare il proprio benessere psicofisico con l’alimentazione. Così, la dieta non dà importanza alle calorie o alle quantità, bensì alla qualità degli alimenti consumati.

In generale, la dieta Mediterranea incoraggia a consumare più frutta, verdura, cereali integrali, frutta secca, legumi e grassi buoni per il cuore, a consumare occasionalmente alimenti processati, zuccherati e raffinati, incluse le bevande, in generale, e le bevande alcoliche, in particolare.

Secondo gli esperti, la dieta Mediterranea:

Favorisce la perdita di peso

Previene gli ictus, gli infarti e il diabete di tipo 2

Migliora la salute cardiovascolare

Protegge da disfunzione cognitiva legata all’età

Migliora la sindrome metabolica

Previene le patologie del sistema nervoso

Migliora la pressione sanguigna

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.