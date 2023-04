Dieta prima dell'estate: come prepararsi alla prova costume

Nonostante all’estate manchi ancora un po’ di tempo, bisogna essere pronti per all’appuntamento con il sole e il mare. Per farlo, seguire una dieta prima dell’estate, fin da ora, aiuta a prepararsi in tempo per la prova costume. Qui alcuni utili consigli su cosa mangiare e tenersi in forma per la spiaggia.

Dieta prima dell’estate

Le belle giornate invogliano a mostrare il proprio fisico. Sebbene l’estate non sia ancora giunta, èp bene cominciare a prepararsi fin da ora per essere pronti con l’appuntamento della prova costume che incombe sempre più. Per chi si è lasciato un po’ troppo andare, è giunto il momento di prepararsi e di seguire una dieta che aiuti a tornare in forma.

Iniziare alcuni mesi prima, quindi intorno ad aprile o maggio è fondamentale per ritornare in forma senza sacrifici o troppe rinunce. In questi casi, è bene dire che le diete lampo non sono mai la giusta soluzione perché se è vero che permettono di perdere i chili di troppo in poco tempo, dall’altro lato rischiano di causare dei danni all’organismo.

Un regime dimagrante deve essere equilibrato e ben bilanciato, senza basarsi su troppi sacrifici. Si consiglia di puntare a uno stile di vita e a una dieta che permetta di sentirsi meglio, buttando giù i chili di troppo in maniera consapevole e sana. L’aiuto e i consigli di un nutrizionista o professionista del settore sono fondamentali per capire lo schema alimentare maggiormente indicato.

Un pasto libero a settimana in cui mangiare ciò che si vuole può sicuramente essere di supporto al periodo dietetico. In questo modo è possibile sentirsi sazi e appagati, non solo da un punto di vista emotivo e psicologico, ma permette anche di dare la giusta spinta per tornare in forma nella maniera adatta senza troppe privazioni.

Dieta prima dell’estate: consigli

Si può riuscire a dimagrire prima dell’estate seguendo una dieta e i giusti consigli. Così facendo, è possibile tornare in forma evitando di mettere a repentaglio la propria salute. In questa fase risulta molto importante trovare la giusta determinazione e motivazione. Bisogna anche apportare delle modifiche al proprio stile di vita introducendo nuove abitudini alimentari.

Una delle prime regole è cominciare a stilare un programma che comprenda una alimentazione corretta. Quindi, no alle diete lampo o restrittive. No alle soluzioni fai da te perché pericolose, ma seguire anche una certa regolarità nei pasti può contribuire a un miglioramento della propria linea. Digiunare non aiuta a dimagrire, anzi, va a peggiorare la propria salute.

Nella dieta prima dell’estate è poi importante consumare quegli alimenti che sono ricchi di sostanze e principi nutrienti come vitamine, sali minerali, fibre, ecc. Non bisogna trascurare nessun tipo di pasto, a cominciare dalla colazione che deve essere abbondante, magari a base di tè verde con qualche fetta biscottata integrale. Non mancano poi gli spuntini di metà mattina a base di fragole e altra frutta.

Non possono poi mancare i cereali considerati alleti della perdita di peso dal momento che eliminano i liquidi in eccesso. Una grande importanza va poi data alle verdure come le carote, amiche dell’abbronzatura, ma anche ai broccoli e all’insalata verde che hanno un effetto detox. Si consiglia poi di bere molto che riduce il gonfiore e praticare attività fisica: dalla corsa alla passeggiata per tenersi in forma.

Dieta prima dell’estate: miglior integratore

