Dieta di aprile: come prepararsi alla prova costume

I prodotti di stagione come agretti, broccoli e fragole da inserire nella dieta di aprile aiutano a tornare in forma per l'estate.

La primavera sta pian piano entrando nel viso e, con essa, si avvicina anche il momento temuto della prova costume. Per apparire in forma per questo appuntamento, la dieta di aprile con i tanti prodotti di stagione aiuta ad avere un fisico tonico da sfoggiare in spiaggia. Scopriamo cosa mangiare e quale è la migliore da seguire.

Dieta di aprile

Le temperature in aumento e i bei giorni di sole proiettano verso la stagione estiva. Per questa ragione, è bene correre ai ripari con la dieta di aprile che aiuta a tornare in forma rapidamente ed essere snelli e tonici in vista della prova costume che sta per arrivare. Questo periodo è indicato per sfruttare i tanti prodotti di stagione presenti sulle bancarelle.

Molti degli alimenti che si consumano in questa fase permettono di risvegliare e stimolare il processo metabolico aiutando così a dimagrire rapidamente. Punta infatti sulle proprietà delle tantissime verdure che sono ricche di nutrienti e che permettono di eliminare i liquidi, le scorie e le tossine in eccesso.

Seguire questo tipo di regime significa perdere peso, ma anche al tempo stesso ridurre il gonfiore soprattutto nei punti critici che, con la prova costume, rischiano di notarsi maggiormente. Alcuni ortaggi da tenere in frigo come asparagi e agretti sono l’ideale da consumare in insalate per essere in forma per la prova costume.

Le barbabietole, i broccoletti, ma anche i carciofi e la rucola da consumare in insalata con un filo di olio e succo di limone si rivelano ottime alleate per la prova costume. Non bisogna poi dimenticare la tantissima frutta presente in questo periodo, come l’avocado, le mele, ma anche le fragole che sono un ottimo spuntino nelle diete ipocaloriche.

Dieta di aprile: che dieta seguire

Tra i vari regimi dimagranti che si possono seguire in aprile per essere in forma anche in vista della prova costume, la dieta mediterranea si conferma sempre la migliore per le tante proprietà e i benefici che apporta. Uno stile di vita noto in tutto il mondo che è entrata di diritto tra le migliori, anche per il 2023.

Considerata ottima per la forma fisica e per le vacanze perché si basa sugli alimenti tipici della tradizione. Molto facile da seguire anche perché punta a cibi che sono genuini e freschi, come i legumi, i cereali integrali, compreso le verdure e l’olio extravergine di oliva. Un regime tipico dei paesi del Mediterraneo che contiene tutta una serie di vantaggi per essere in forma in modo sano e naturale.

Per riuscire a ottenere preziosi risultati, è consigliabile seguire la stagionalità dei vari prodotti consumando dalle 8 alle 10 porzioni giornaliere di frutta e verdura. Quindi, gli alimenti come le zucchine, le melanzane e i pomodori non possono mancare nella dieta anche per il loro forte potere saziante.

Sono cibi che permettono di perdere peso senza rinunciare al gusto. Un regime alimentare completo dal momento che, oltre alla frutta e verdura, si basa anche su pesce, proteine e carne magra. Inoltre, non è escluso il classico bicchiere di vino rosso da consumare a fine pasto, ma senza eccedere troppo.

Dieta di aprile: integratore naturale

