Dieta Mediterranea: l’ideale per la prova costume

La Dieta Mediterranea è la più sicura per perdere peso e restare in forma. Scopriamo come funziona per superare la prova costume a pieni voti.

La Dieta Mediterranea è considerata una delle diete migliori al mondo perché il principio alla base è la perdita di peso e la tutela della salute di una persona. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona questa dieta e come seguirla correttamente per superare, a pieni voti, la prova costume.

Dieta Mediterranea

Quando si parla di dieta si pensa immediatamente a restrizioni e privazioni. In realtà, una dieta può dirsi veramente tale quando comprende una moltitudine di alimenti, che possono essere salutari e meno salutari, affinché una persona possa, effettivamente, perdere peso e preservare il suo stato di salute, secondo un programma flessibile, grazie al quale la persona a dieta può concedersi di tutto, secondo quantità che sono sane, che non compromettono l’obiettivo finale e, soprattutto, non compromettono lo stato di salute complessivo in cui l’organismo versa.

Le dieta che seguono questa logica non sono numerose. La maggior parte delle diete seguite, infatti, tende a privilegiare alcuni alimenti a scapito di altri, segue programmi rigorosi e, nel lungo termine, i benefici si perdono. In effetti, se da un lato, il pregio di queste diete è quello di garantire, di fatto, una perdita di peso, lo svantaggio, dall’altro lato, è dato dall’aumento di peso che si verifica quando il percorso è concluso.

Dieta Mediterranea: come seguirla

La Dieta Mediterranea è la prima dieta che favorisce la perdita di peso, il mantenimento del peso forma ottimale e la preservazione dello stato di salute delle persone a dieta. Esistono diverse versioni di questa dieta, ma tutte poggiano sullo stesso principio: un regime alimentare che ruota intorno al consumo regolare di frutta, verdura, frutta secca, legumi, cereali integrali, le proteine buone di pesce magro e carni bianche e i grassi buoni dell’olio extravergine d’oliva. Le carni rosse, i dolci, in generale, cibi e bevande zuccherate, bevande alcoliche e gassate sono gli unici alimenti che la Dieta Mediterranea limita.

Secondo la dieta non vi è alcun bisogno di imporre dosi e giorni prestabiliti della settimana in cui mangiare questo o quell’alimento, ma è necessario:

mangiare regolarmente frutta , verdura , frutta secca, legumi e cereali integrali;

, , frutta secca, e cereali integrali; consumare moderatamente carni bianche , pesce e uova ;

, e ; condire con olio extravergine d’oliva ;

; bandire dal proprio regime alimentare gli alimenti trasformati, le bevande e gli alimenti zuccherati, le bevande alcoliche e gassate o, perlomeno, consumarli di tanto in tanto, giusto in qualche occasione.

