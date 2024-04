Dimagrire in menopausa: cosa bisogna fare

Per dimagrire in menopausa si ha bisogno di variare il più possibile gli alimenti come i cereali che danno le giuste fibre per l'organismo.

Il periodo della menopausa comporta una serie di cambiamenti non solo a livello ormonale, ma anche fisiologico e fisico. Per riuscire a vivere con tranquillità questa fase molto dipende anche dall’alimentazione che deve essere finalizzata a tale scopo. Scopriamo come riuscire a dimagrire in menopausa con consigli adeguati e una dieta ben bilanciata.

Dimagrire in menopausa

Durante la fase della menopausa, gli ormoni, ma anche il processo metabolico sono due aspetti che non aiutano dal momento che vanno a influire sul peso che tende a oscillare. In questo caso riuscire a dimagrire in menopausa si rivela molto difficile per una serie di fattori che vengono a crearsi che modificano il proprio percorso alimentare e anche il fisico.

In questa fase si assiste a un maggiore accumulo di grassi per cui buttarli giù risulta alquanto difficile. In menopausa si va incontro a una diminuzione del progesterone ed estrogeni il che va a confluire in un aumento eccessivo di peso che si deposita soprattutto nei punti critici quali glutei, cosce e pancia.

Per le donne che in questa fase cominciano a subire dei cambiamenti che avvengono, a seconda del soggetto, in modo graduale o anche repentino, bisogna correre ai ripari. Per questo provare a seguire un’alimentazione maggiormente indicata e adatta permette di dimagrire in menopausa in modo naturale, sano e soprattutto salutare.

Dimagrire in menopausa: consigli

Per riuscire a dimagrire in menopausa diventa fondamentale seguire alcuni consigli in modo da applicarli quotidianamente alla propria vita. Non bisogna essere troppo rigidi o restrittivi riguardo l’alimentazione, anzi. Ogni tanto, un peccato di gola e una serata in compagnia di amici al ristorante senza troppe privazioni e in modo moderato sicuramente aiuta.

Il pane e la pasta non vanno eliminati, ma è bene prediligere alle farine bianche i cereali integrali che aiutano il processo digestivo, essendo maggiormente ricchi di fibre. Si consiglia di variare i cereali, quindi non solo pasta, pane e riso, ma anche quinoa, farro, orzo, ecc. Così facendo la salute migliora e si rafforza il sistema intestinale.

Il pane e la pasta, per esempio, si possono consumare abbinati ad alimenti ricchi di proteine come i legumi o il pesce oppure sono altrettanto ottimi da mangiare come fossero un piatto unico. Per dimagrire in menopausa mai dimenticare, oltre ai classici tre pasti principali, anche gli spuntini dove è possibile mangiare della frutta secca con un po’ di parmigiano.

La verdura è fondamentale perché contiene tutta una serie di nutrienti come le vitamine, i minerali, ma anche gli antiossidanti. Sono consentite le verdure a foglie verdi come lattuga, insalata, ma anche spinaci, asparagi che contengono magnesio e triptofano, utili per ridurre lo stress. Le vitamine sono essenziali dal momento che prevengono l’osteoporosi.

Dimagrire in menopausa: integratore

Considerando che dimagrire in menopausa può rivelarsi, per molte donne, un’impresa e un percorso difficile, è bene farsi supportare da un aiuto esterno. Un rimedio naturale efficace come stabilito da esperti del campo dell’alimentazione e consumatori, compreso il Ministero della Salute per ottenere i giusti benefici.

L’integratore in questione è Spirulina Ultra che si trova in vendita in compresse ed è a base naturale. Sono proprio infatti elementi privi di effetti nocivi e controindicazioni a determinare il successo di questa formula dimagrante. Un integratore che si basa sulla spirulina, un’alga che combatte l’adipe in eccesso e la gymnema, un’erba che promuove il metabolismo lipidico e di carboidrati aiutando a saziarsi.

Assumere almeno due di queste compresse con dell’acqua prima dei pasti contribuisce a migliorare il proprio fisico dal momento che brucia le calorie anche nella fase di riposo. Stimola il metabolismo a lavorare rapidamente e quindi dimagrire, ma anche a non eccedere alle abbuffate. Ha poi una funzione saziante e detossinante.

Una formula esclusiva e originale, quindi reperibile soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto e non nei siti di e-commerce o negozi fisici. Si compila il modulo presente al fondo della pagina per usufruire dell’offerta promozionale di 4 confezioni al costo di 49,99€ anziché 200. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito o contrassegno, quindi consegna al corriere direttamente in contanti.

