Spazzolino elettrico: i consigli per utilizzarlo bene

Lo spazzolino elettrico porta la pulizia dei denti e del cavo orale ad un livello superiore rispetto allo spazzolino tradizionale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici che derivano dall’utilizzo regolare di uno spazzolino elettrico, come utilizzarlo correttamente e dove acquistare, online, il modello migliore.

Spazzolino elettrico

La pulizia dei denti e del cavo orale è fondamentale per prevenire la formazione di placche, carie e, in generale, altre condizioni che si possono manifestare a livello della bocca o del cavo orale. Gli esperti raccomandano di pulire i denti almeno due volte al giorno e, in generale, dopo ogni pasto. Tuttavia, sebbene noi tutti conosciamo l’importanza di lavare i denti dopo ogni pasto, alcune persone, a causa della fretta, perché, ad esempio, sono in ritardo per andare al lavoro o a scuola, oppure, perché non ne hanno la voglia, magari dopo una giornata lunga e stressante, trascurano quest’abitudine che, invece, non andrebbe mai abbandonata.

Lo spazzolino elettrico, da questo punto di vista, non solo potrebbe semplificare la cosa, ma può tornare molto utile perché porta la pulizia dei denti e del cavo orale ad un livello superiore proprio grazie alla sua capacità di arrivare nei punti della bocca che, per uno spazzolino tradizionale, sono più difficili da raggiungere, garantendo così una pulizia profonda e la prevenzione da ogni forma di patologia che potrebbe insorgere a livello di cavo orale.

Spazzolino elettrico: i vantaggi

Secondo gli studi condotti nel settore, rispetto allo spazzolino tradizionale, uno spazzolino elettrico rimuove la placca in modo molto più efficace grazie alle sue onde che, creando delle piccole bolle di acqua tra i denti, sciolgono sia la placca che i batteri.

Non solo placca e batteri, ma rispetto allo spazzolino tradizionale, quello elettrico riduce anche il rischio di carie e malattie a carico delle gengive.

Nel complesso, lo spazzolino elettrico migliora l’igiene del cavo orale e combatte l’alitosi.

Infine, lo spazzolino elettrico, pur avendo un costo molto più elevato rispetto allo spazzolino tradizionale, ha un costo comunque abbordabile perché l’igiene e la salute della bocca e del cavo orale non deve essere prerogativa di poche persone, ma di tutte.

Spazzolino elettrico: i modelli migliori su Amazon

Lo spazzolino elettrico è di gran lunga migliore di quello tradizionale, soprattutto perché è in grado di pulire anche i punti più lontani della bocca, garantendo una pulizia profonda e completa di tutto il cavo orale. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista alcuni dei modelli migliori di spazzolini elettrici, disponibili su Amazon alla migliore offerta.

Philips Sonicare HX3675/15 Power Toothbrush SRS3100,PRM, S, Rosa e Nero, 1 Unità (Confezione da 1)

Grazie alla tecnologia sonicare, questo spazzolino elettrico genera impulsi d’acqua tra i denti mentre questi vengono spazzolati, così da rimuovere la placca e garantire una pulizia quotidiana eccezionale. Lo spazzolino elettrico emette un segnale nel caso la pressione esercitata sui denti sia troppo forte, allo scopo di evitare di danneggiare denti e gengive. La tecnologia Brush Sync, infine, monitora il tempo di utilizzo dello spazzolino e ricorda quando è il momento di sostituire la testina.

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3900, Sensore di Pressione Luminoso, Batteria a Lunga Durata, 3 Testine, 2 Spazzolini Elettrici, Nero e Bianco

Lo spazzolino elettrico monitora la pressione che si esercita sui denti, emettendo un segnale, rallentando o fermandosi nel caso questa dovesse essere troppo forte. A fine pulizia, si avrà la sensazione di una pulizia profonda, completa e professionale. La tecnologia 3D, infatti, raggiunge anche l’angolo più lontano della bocca, pulendo, al contempo, sia i denti che le gengive. Lo spazzolino elettrico è ricaricabile.

Bitvae R2 Spazzolino Elettrico Rotante per Adulti con 8 Testine, Custodia da Viaggio, Spazzolino Ricaricabile a 5 Modalità con Sensore di Pressione

Rispetto ad uno spazzolino tradizionale, questo elettrico rimuove placca e batteri fino al 400% di volte in più, anche grazie al suo motore potente e le cinque diverse modalità di pulizia del cavo orale, utili non solo per pulire i denti, ma anche le gengive e la lingua. La tecnologia alla base dello spazzolino emette un segnale per avvertire quando la pressione esercitata sui denti è troppo forte e quando è il momento di passare al quadrante successivo della bocca. Lo spazzolino elettrico è ricaricabile.

