Estrattore di succo: i consigli per un acquisto sicuro

L’estrattore di succo è un accessorio che nelle nostre case non dovrebbe mancare mai perché permette di preparare dei frullati e centrifugati di verdure da consumare al momento, per una merenda salutare o, semplicemente, per integrare nella propria alimentazione un consumo quotidiano maggiore di frutta e verdura.

Estrattore di succo

Secondo alcune indagini, sono sempre più numerose quelle persone che, in parte perché sono sempre di corsa, in parte perché ne ignorano i rischi, consumano poca frutta e verdura durante il giorno. Alcune persone, addirittura, farebbero un consumo saltuario o occasionale di questi due alimenti che sono essenziali per il corretto funzionamento del proprio organismo. Non è, infatti, un caso che, negli ultimi tempi si sente dire, sempre più spesso, che ognuno di noi dovrebbe consumare un minimo di cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, tutti i giorni.

L’estrattore di frutta potrebbe essere l’accessorio che faciliterebbe il nostro accesso ad un consumo più regolare e quotidiano sia di frutta che di verdura. Facile da utilizzare e pulire, infatti, gli estrattori di frutta sono accessori essenziali grazie ai quali preparare, sul momento, degli ottimi frullati o centrifugati di verdura, che accompagneranno ogni momento della nostra giornata, indipendentemente dal fatto che questa sia frenetica o meno.

Estrattore di succo: come scegliere il migliore

Come per ogni acquisto che si fa è sempre necessario valutare quali caratteristiche analizzare prima per essere certi, da un lato, di investire bene il proprio denaro, e dall’altro, acquistare ciò che risponde meglio alle proprie esigenze. Dunque, questo discorso vale, a maggior ragione, per l’estrattore di succo, un accessorio indispensabile per chi ha poco tempo, ma ha bisogno di mangiare sano, assicurandosi di assumere quelle cinque porzioni, tra frutta e verdura, di cui il suo organismo ha bisogno per funzionare correttamente.

Budget. Questo è il primo fattore da analizzare perché, sebbene gli estrattori di succo abbiano costi accessibili a tutti, capire quanto, effettivamente, si possa spendere per comprarlo è fondamentale, tanto più se vi sono altre spese da gestire.

Facilità di utilizzo e pulizia. La maggior parte dei moderni estratti di succo è facile da utilizzare. Tuttavia, la pulizia è ciò che ne scoraggia di più l’acquisto. In realtà, la maggior parte dei modelli è assemblata da pezzi facili da smontare e lavabili in lavastoviglie. Il nostro consiglio è quello di puntare la vostra attenzione su questi modelli.

Tipologia. Il fatto che gli estrattori di succo abbiano costi diversi, benché tutti abbordabili, è dato dal fatto che alcuni modelli consentono solo poche cose, altri ne consentono di più. Ad esempio, vi sono estrattori di frutta che lavorano con facilità anche la frutta e la verdura più dure. Il nostro consiglio è quello di scegliere sulla base delle vostre esigenze e non solo su quella delle vostre possibilità economiche.

Estrattore di succo: i consigli di Amazon

Amazon è il miglior e-commerce sul quale fare affidamento per acquistare la maggior parte delle cose che vi servono e questo discorso vale anche per l’estrattore di frutta. Nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato in una breve lista alcuni dei modelli migliori di estrattore di succo, alla migliore offerta.

Juilist Centrifuga Frutta e Verdura 600W, Estrattore Frutta e Verdura Facile da Pulire, 65 MM Bocca Larga, Acciaio Inox

Un estrattore di frutta e verdura facile da usare e pulire, con un motore da 600W, due velocità diverse e un filtro in acciaio inossidabile. L’estrattore estrare fino al 30% di succo in più e fino al 20% in più di vitamine e minerali. Il boccale si compone di un filtro che separa la polpa dalla schiuma in pochi secondi.

HOUSNAT Estrattore Frutta e Verdura Facile da Pulire, Estrattore di Succo a Freddo con 2 Velocità & Motore Silenzioso e Funzione Inversa

Un estrattore di frutta e verdura che, come per il modello precedente, è facile da utilizzare e pulire. In dotazione nella confezione anche un ricettario dal quale prendere spunto per frullati freschi e salutari. L’estrattore è dotato di un motore potente, che consuma poco, completamente silenzioso e due velocità diverse.

Elettrica Centrifuga Frutta e Verdura 500W, Reemix Estrattore Frutta e Verdura Facile da Pulire, 65 MM Bocca Larga, Acciaio Inox, 2 Velocità, Spazzola & Ricetta

Un modello diverso di estrattore di frutta e verdura che, tuttavia, non ha nulla da invidiare ai modelli precedenti. Il prodotto rispetta le caratteristiche di base che ogni estrattore dovrebbe possedere. Facile da utilizzare e pulire, l’estrattore è dotato di un filtro in acciaio inox, un motore potente e silenzioso e due livelli diversi di velocità.