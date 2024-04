L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) comunica di aver registrato una nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Il sisma, che secondo gli esperti è stato di magnitudo 3.9 sulla scala Richter, ha colpito Napoli attorno alle 5 e mezza di questa mattina.

Napoli, terremoto nella zona dei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.9

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei nella mattinata di oggi, sabato 27 aprile, alle ore 5:44. Lo registrano i sismografi dell’INGV, che evidenziano come l’epicentro sia stato localizzato nel le vicinanze di Bacoli. La scossa, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta ad una profondità di circa 3 chilometri.

Napoli, terremoto nella zona dei Campi Flegrei: paura per i residenti

Si tratta circa della 50esima scossa di terremoto che colpisce le medesime aree solo nell’ultima settimana, ma questa è stata la più forte di tutte. Per questo motivo, tante persone, che si sono svegliate a causa del terremoto, sono scese in strada molto preoccupate. La zona dei campi Flegrei non smette più di tremare.