Bagno di folla e di pioggia per Nadal in Piazza del Popolo

Roma, 8 mag. (askanews) - Bagno di folla sotto la pioggia per Rafa Nadal a Piazza del Popolo a Roma dove per la prima volta è stato allestito un campo in terra rossa in occasione degli internazionali BNL d'Italia. Il campione di tennis maiorchino si è intrettenuto con i fan tra selfie e autografi ...