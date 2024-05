Roberto Farnesi e la compagna Lucya Belcastro si sono sposati in spiaggia, sull’Isola di Mauritius, al tramonto. Una cerimonia davvero molto romantica.

Roberto Farnesi ha sposato Lucya Belcastro: le nozze sull’Isola di Mauritius

Roberto Farnesi si è sposato con Lucya Belcastro, su una spiaccia dell’Isola di Mauritius, all’ora del tramonto. I due si sono conosciuti dieci anni fa e non si sono mai lasciati, completando la loro famiglia nel 2021, quando è nata la figlia Mia. Si sono vestiti tutti e due di bianco, in modo molto semplice, per poi scambiarsi le promesse davanti all’Oceano Indiano. Una cerimonia molto intima e romantica. I neo sposi hanno spiegato su Diva e Donna che si è trattato di un “rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto“.

La storia d’amore tra Roberto Farnesi e Lucya Belcastro

“Una storia così lunga per me è stata un’utopia. Non ci avrei mai pensato né creduto. Ho trovato la donna della mia vita” ha dichiarato Roberto Farnesi. Tra l’attore e la sua compagna ci sono 27 anni di differenza. Lucya Belcastro è nata nel 1996 ad Arezzo, mentre Roberto Farnesi è nato nel 1969 a Cascina, in provincia di Pisa.

I due si sono conosciuti in Toscana grazie ad alcuni amici in comune e non hanno mai dato troppo peso alla differenza d’età. “Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche. Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all’uscita di un liceo. Ho avuto anche compagne della mia età o più grandi di me. Non ho mai scartato a priori una persona in base all’età: quando una donna mi piace non le chiedo la carta d’identità, agisco d’istinto” sono state le parole dell’attore.