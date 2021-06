Roberto Farnesi papà a 52 anni: la fidanzata Lucya è incinta

L'attore Roberto Farnesi ha annunciato che lui e la fidanzata Lucya aspettano il loro primo figlio: il bebè nascerà a novembre.

Roberto Farnesi diventerà papà a 52 anni: la fidanzata dell’attore, Lucya Belcastro, è in attesa del loro primo figlio.

Roberto Farnesi papà per la prima volta

Con enorme entusiasmo Roberto Farnesi ha annunciato di aver coronato il suo sogno: lui e Lucya Belcastro diventeranno presto genitori.

L’attore de Il Paradiso delle Signore ha dato l’annuncio via social mostrandosi mentre indossava un finto pancione e ha scritto: “La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”. I due hanno svelato anche che si tratterà di una bambina e che la sua nascita è attesa per novembre. La coppia è legata da 7 anni e l’attore aveva recentemente ammesso di desiderare un bambino: “Ci stiamo lavorando.

Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”, aveva dichiarato.

Roberto Farnesi: l’amore

Roberto Farnesi ha trovato la serenità accanto alla bella Lucya Belcastro, di ben 26 anni più giovane di lui. I due hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo, ma l’attore non ha mai nascosto di desiderare un giorno una famiglia tutta sua e finalmente sembra che il suo sogno stia per realizzarsi.

La coppia ha rivelato che il nome della loro prima bambina sarebbe Mia ed entrambi sarebbero più felici che mai.

La coppia fa la spola tra Roma e Toscana e Lucya lavora nel campo della moda. Lei e l’attore hanno iniziato a frequentarsi 7 anni fa e la loro storia è diventata ben presto seria.

Roberto Farnesi: il matrimonio

Roberto Farnesi ha dichiarato che lui e la compagna non avrebbero pensato ancora ai fiori d’arancio, che per loro non sarebbero una priorità. In tanti sui social si domandano però se la coppia deciderà di convolare a nozze dopo la nascita della piccola Mia, e intanto sui loro canali ufficiali in tanti hanno fatto loro gli auguri per questa lieta notizia. Roberto Farnesi ha ammesso di essere fuori di sé dalla gioia e finalmente, tra pochi mesi, realizzerà il suo sogno di diventare papà. L’attore – da sempre molto riservato – svelerà qualche dettaglio in più ai suoi fan attraverso i social? In tanti sperano proprio di sì!