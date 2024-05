A Londra Sadiq Khan è stato rieletto sindaco per la terza volta: il 53enne candidato laburista ha ottenuto quasi il 44% dei voti, battendo la candidata conservatrice Susan Hall. Khan è alla guida della capitale inglese dal 2016 e con l’inaugurazione del suo terzo mandato ha aggiunto un nuovo tassello al successo già ottenuto nelle scorse settimane dai Labour alle elezioni amministrative che si sono tenute nel Regno Unito.

Sadiq Khan, già sindaco di Londra dal 2016, è stato rieletto per un terzo mandato. Con il 43.8% dei voti, il politico 53enne ha sconfitto anche la candidata del partito conservatore Susan Hall, ottenendo così il suo terzo mandato come primo cittadino della capitale britannica durante le elezioni amministrative che hanno avuto luogo giovedì 2 maggio.

Il risultato ottenuto da Khan si è dimostrato migliore di quello ottenuto nel 2021, quando aveva raccolto il 40% delle preferenze staccando di 4 punti l’allora candidato conservatore. A queste votazioni l’affluenza registrata ha subito una lieve flessione negativa, decrescendo dal 42% del 2021 al 40% dello scorso giovedì 2 maggio. La carica di sindaco a Londra esiste solo dal 2000, anno in cui è stata introdotta dopo anni in cui la città è stata amministrata da un consiglio eletti o da autorità dei singoli distretti, e non è un incarico che pone limiti al numero di mandati per il singolo candidato.

La vittoria di Khan alle amministrative e il successo del partito laburista

La vittoria di Sadiq Khan alle elezioni amministrative di Londra, che hanno avuto luogo giovedì 2 maggio e il cui scrutinio è iniziato nella mattinata di sabato 4 maggio, va a inserirsi in una serie di successi per il Partito Laburista. La vittoria del 53enne a Londra, nonostante la scarsa popolarità dovuta ai continui attacchi della destra, è stata anche incentivata dall’impopolarità tra gli elettori della capitale britannica del partito Conservatore, che in città ha ancora meno consensi che nel resto del Paese.

L’ondata di vittorie del Partito Laburista in tutto il Regno Unito durante le elezioni amministrative dello scorso giovedì 4 maggio per il rinnovo di un centinaio di consigli comunali ha fatto ottenere al partito 173 seggi e messo in carica mille consiglieri su 2.600.

