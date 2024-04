Buckingham Palace ha annunciato il ritorno del re. Carlo III, a quasi tre mei di distanza dall’ultima volta, tornerà a fare un’apparizione pubblica. Il monarca non è ancora guarito, ma i medici si possono ritenere soddisfatti dei progressi che sta ottenendo e, per questo motivo, la sua agenda personale può tornare ad essere arricchita di impegni.

Regno Unito, re Carlo III torna a fare un’apparizione pubblica

Re Carlo III e sua moglie Camilla si recheranno in un centro oncologico dove incontrerà il personale medico e i pazienti. È questa la prima apparizione pubblica del sovrano del Regno Unito da tre mesi a questa parte, ed è in programma per la giornata di oggi. La conferma è arrivata da Buckingham Palace che ha espresso soddisfazione per gli ultimi progressi di re Carlo, non ancora guarito dalla sua malattia, ma sulla buona strada per sentirsi meglio.

I prossimi incontri di Carlo III

I medici lo dovranno comunque tenere sotto controllo e il re dovrà centellinare i suoi impegni delle prossime settimane, seppur intensificando gli incontri. A breve, nel mese di giugno, dovrà per esempio incontrare l’imperatore Naruhito del Giappone e sua moglie, l’imperatrice Masako.